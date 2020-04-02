Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради про те, як подбати про пенсіонерів під час пандемії COVID-19 та безпечно передати їм все необхідне.

Відповідний пост Супрун опублікувала в Facebook.

Супрун зазначила, що наразі в Україні не проводять масового тестування на коронавірусну інфекцію, у зв’язку з чим немає правдивої інформації про те, де саме поширюється вірус. Тому людям з групи ризику COVID-19 — літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання — робити покупки в аптеках та магазинах небезпечно.

У зв’язку з цим Супрун радить подбати про тих, хто в групі ризику, і підготувати їх інформаційно.

“Усвідомлювати, що ти в групі ризику, складно. Тому так важливо подбати про своїх близьких. А це означає не тільки допомогти їм зменшити контакти з зовнішнім світом. А також підготувати інформаційно”, — зазначила вона.

Ексголова МОЗ дала такі поради про те, як дібрати слова, щоб переконати близьких залишатися вдома:

Говоріть, що ви хвилюєтеся, тому що любите. Обережно згадайте приклади конкретних ситуацій, коли ви хвилювалися про цю людину. Але будьте обережні, щоби не перетнути межу між турботою та звинуваченням.

Обережно згадайте приклади конкретних ситуацій, коли ви хвилювалися про цю людину. Але будьте обережні, щоби не перетнути межу між турботою та звинуваченням. Пропонуйте конкретні речі. Замість того, аби абстрактно говорити про важливість профілактики, пропонуйте допомогу у вигляді конкретних пропозицій: замовити постачу продуктів, принести ліки, дібрати цікаву книжку.

Замість того, аби абстрактно говорити про важливість профілактики, пропонуйте допомогу у вигляді конкретних пропозицій: замовити постачу продуктів, принести ліки, дібрати цікаву книжку. Добирайте правильний час для розмови . Підгадайте час, щоби всі були в доброму гуморі.

. Підгадайте час, щоби всі були в доброму гуморі. Залучіть до спілкування людину, якій ваші близькі дуже довіряють. Якщо у ваших батьків або бабусь чи дідусів є проблеми з тим, аби сприймати ваші поради серйозно, зверніться по допомогу до їхнього оточення. Можливо, вони мають інших членів сім’ї або друзів, до яких дослухаються.

“Розумію, як важко буває переконати літню людину змінити свою поведінку. Але заради їх безпеки не можна здаватися”, —підкреслила Супрун.

Також вона зазначила, що деякі пенсіонери, навпаки, дуже налякані та не лише не виходять з дому, але й бояться приймати передачі з продуктами від родичів, побоюючись, що можуть заразитися COVID-19.

“Якщо людина боїться виходити з дому і приймати принесену їжу — розкажіть їй про алгоритм дій та переконайте, що він убезпечить від зараження”, — рекомендує Супрун.

Оскільки вірус “живе на поверхнях, але гине після того, як поверхні обробити антисептиком або змити водою з милом”, колишня в.о. міністра рекомендує такий алгоритм дій під час передачі продуктів:

Поставте продукти біля вхідних дверей.

Обробіть пакети антисептиком, з вмістом спирту не менше 60% (візьміть антисептик з розпилювачем і просто попшикайте поверхню пакету та ручок).

Після того, як ваша бабуся чи дідусь забере продукти, нехай також обробить упаковки чи контейнери антисептиком.

Як розставить все на місця, слід одразу помити руки з милом, не менше 20 секунд.

Всі овочі та фрукти також слід добре вимити перед вживанням. М’ясо та яйця їсти лише добре приготованими.