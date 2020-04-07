Медична маска - один із способів захисту від зараження в період сезонної захворюваності на грип, ГРВІ, а зараз від коронавурусу COVID-19. Вона допоможе, якщо носити з дотриманням всіх необхідних правил. В іншому випадку може підвищити ризик зараження.

#Букви розповідають, як правильно носити маску і коли вона потрібна.

Правила використання масок

Перш ніж одягнути маску, необхідно протерти руки спиртовим антисептиком або вимити з милом.

Маска повинна щільно прилягати до обличчя, навколо неї не повинно бути щілин, які відкривають доступ вірусам. Деякі респіратори мають носової фіксатор – його необхідно відрегулювати під свої анатомічні особливості.

Не можна торкатися маски брудними руками.

Якщо маска одноразова, то після використання її необхідно утилізувати. Повторно надягати таку маску неможна. Кип’ятити, прасувати такі маски не має сенсу – це не дезінфікує.

Маску необхідно відразу ж змінити, як тільки вона стає вологою.

Знімайте маску ззаду, не торкаючись до її лицьовій частині.

Після зняття маски необхідно відразу вимити руки з милом.

Маску необхідно змінювати кожні 2-4 години.

В яких випадках маска необхідна

Маску завжди потрібно надягати при контактах із хворою людиною.

Маска потрібна в закритих приміщеннях і місцях, де є скупчення народу – у транспорті, магазинах і т.д.

У натовпі теж слід одягати маску.

Важливо зазначити, що маска не закриває слизову очей, через які вірус також може потрапити до організму. Тому маска – це лише частковий захист.