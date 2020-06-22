Безсумнівно в процесі одужання від респіраторних захворювань, яким і є коронавірус COVID-19, важливу роль відіграє харчування хворого. Для таких людей дуже важливо не навантажувати важким процесом перетравлювання їжі свій організм.

Як же потрібно харчуватися під час хвороби і щоб підвищити витривалість організму #Буквам розповіла дієтолог, експерт з клінічної нутриціології Христина Рзаєва.

За її словами, для людей, що захворіли, дуже важливо не їсти “тому що потрібно”, а їсти за бажанням.

“Якщо у людини немає апетиту, у його організму немає ресурсу на те, щоб займатися травленням, значить він не повинен силувати себе. Але ось що стосується діток, тут особливо важливо не допустити гіпоглікемії (патологічний стан, що характеризується зниженням концентрації глюкози в крові нижче норми ), тому що у маленьких діток не накопичується глікоген і відповідно їм потрібно давати солодке питття. Це може бути чай з медом, морси з медом, розбавлені водою фруктові фреші. Це для того, аби перестрахуватися”.

Як харчуватися дорослим під час хвороби

Що стосується харчування дорослих, то їм також потрібно давати регулярно пити.

“Це можуть бути овочеві фреші, трав’яні чаї та ягідні морси. Якщо їсти хочеться, то потрібно віддати перевагу легкій овочевій їжі. Також необхідно дотримуватися принципу невеликих порцій. Важливо, щоб на тарілці були складні вуглеводи (молекули цукру зібрані в довгі ланцюжки. Завдяки цій структури процес травлення відбувається повільно і різкого викиду цукру в кров не відбувається) і енергетична цінність такої їжі була високою”, – зазначає нутриціолог.

За її словами, це можуть бути овочеві салати, цільні крупи, запечені овочі з додаванням олії, горіхів, насіння, соусів із зелені.

Дієтолог підкреслює, що хворий організм обов’язково повинен отримувати вітаміни, мінерали, білок і здорові жири, так як це важливо для клітинних мембран, для клітин імунітету.

Що не слід їсти, коли хворієте

“Якщо під час хвороби є відчуття голоду, то не варто їсти: макарони з м’ясом, рибу з картоплею, яйця (важкі для травлення), молочні продукти: кефіри, йогурти, сирки, сирники”.

За словами Христини Рзаєвої, існує розуміння того, що при вірусних захворюваннях людині потрібна глюкоза. Але сам коронавірус найбільш небезпечний саме тим, що при його середньому і важкому протіканні приєднується бактеріальна інфекція. Це проявляється запаленням легенів з усіма витікаючими наслідками. Цей процес може вже розвиватися і людина про це навіть не буде знати.

“Люди вмираю не від вірусу, а від ускладнень, викликаних бактеріальною інфекцією, яка приєднується надалі, тому що вірус дуже швидко і різко послаблює імунну систему”, – зазначає дієтолог.

“Що допомагає розмножуватися патогенним бактеріям? Цукор. Безсумнівно, для наших імунних клітин теж потрібна глюкоза і в цілому людині потрібна глюкоза. Але наші імунні клітини на відміну від патогенних бактерій здатні переходити на споживання енергії з жирних кислот і тим самим зберігаючи свої функції. А патогенам такий механізм не властивий. Таким чином, прибираючи швидкі вуглеводи (солодощі, борошняні вироби, фрукти), ми не даємо харчування бактеріям”.

Багато пиття

За словами нутриціолога, під час захворювання дуже рекомендують пити кокосову воду, лужну воду (pH 8-9), щоб отримувати необхідну кількість електролітів.

“Можна пити селеро-огіркові фреші з додаванням води або цитрусового соку – апельсина, лимона, наприклад. Важливо зазначити, що якщо ви приймаєте препарати, бажано не брати грейпфрут, бо він не сумісний з багатьма ліками … Якщо у людини гастрит або захворювання шлунково-кишкового тракту в гострій формі, такі соки важливо більше розбавляти водою. Американські і китайські вчені вже не раз заявляли, що при лікуванні коронавірусу допомагають великі дози вітаміну С – це всі цитрусові, кислі ягоди, журавлина, болгарський перець … Можна пити теплу лужну воду, розведений водою яблучний оцет – в ньому багато вітаміну С і мінералів. Хто має досвід – може голодувати”.

Харчування під час профілактики

Що стосується профілактики коронавірусу, то за словами Христини Рзаєвої, важливо, щоб харчування було збалансованим.

“У літній період важливо налягати на овочі. Це мінімум 500 г різнокольорових овочів на добу, це і хрестоцвіті (різні види капусти, редис, кольрабі), мінімум 150-200 г різної зелені, салатів. Також обов’язково повинні бути здорові жири – вершкове масло, рослинне масло холодного віджиму, яєчні жовтки, насіння, горіхи, конопляні насіння, авокадо, оливки, ікра. Ну і звичайно ж – білок. Не забуваємо за білок!”.

Instagram Христини Рзаєвої