Президент України Володимир Зеленський заявив, що він, як глава держави, зробив все, що міг, аби мати хороші відносини зі Сполученими Штатами.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

“Я не робив нічого протизаконного. Я по телефону розмовляв з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив все, що міг, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки”, – сказав Зеленський , підкресливши, що дуже любить питання про Америку.

Він зазначив, що поводиться так, щоб уникнути будь-якого своєї участі або участі України або кожного українця в політичній ситуації Сполучених Штатів Америки.

“Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони залучали нас в справи, пов’язані з їхньою внутрішньою політикою”, – сказав Зеленський.