Про це розповідають #Букви.

Конституція України була затверджена депутатами 2-го скликання Верховної Ради на 5-й сесії.

При цьому саме День Конституції є єдиним державним святом в Україні, яке закріплено безпосередньо в Основному Законі.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Таким чином, всі закони приймаються на її основі.

Робота над документом Конституції почалася ще в 1993 році і відновилася в 1994 році, коли нова Конституція була потрібна новому президенту Леоніду Кучмі.

8 червня 1995 року, між президентом України і Верховною Радою був створений так званий конституційний договір, що складається з 61 статті. Цей документ регламентував взаємодію гілок влади і зобов’язував прийняти нову Конституцію.

Конституційна комісія, яка складалася з експертів і вчених, представила перші напрацювання вже в листопаді 1995 року.

Текст Конституції України представили депутатам парламенту офіційно 17 квітня 1996 року. За словами учасників подій, під час обговорення тексту документа час від часу ледь не доходило до бійок, настільки сильною було напруга. Робота велася без вихідних.

Саме пленарне засідання Верховної Ради, на якому було затверджено Конституцію України, почалося 27 червня і тривало всю ніч, а за кожну статтю голосували окремо. Голосування за останню статтю пройшло о 9:20 ранку 28 червня в присутності президента під загальні оплески залу парламенту.