Вранці в четвер, 16 квітня, на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" в Донецькій області відбувся перший етап обміну утримуваними особами з підконтрольними Росії бойовиками "ДНР".

У Мережі вже з’явилися перші відео цього процесу.

Обмін з бойовиками “ДНР” відбувався під Горлівкою в рамках формату “всіх на всіх”.

Як повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, сьогодні на підконтрольну територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Зокрема, з тимчасово окупованої території Донецької області звільнені 9 громадян України. Серед них має бути військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов. Він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року.

Варто зазначити, що обмін на КПП “Майорськ” вже завершився. За його підсумками Денісова опублікувала фото 9 звільнених з полону українців.

Тепер, судячи з усього, має відбутися звільнення 10 українців із тимчасово окупованих територій Луганської області.

Українці після звільнення повинні пройти обов’язкову двотижневу обсервацію. Як відомо, на тимчасово окупованому Донбасі зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19, але окупанти не надають інформацію про масштаби спалаху.