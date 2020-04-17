З 13:00 16 квітня у столиці розпочали обов’язковий температурний скринінг пасажирів та водіїв на основних в’їздах до Києва.

#Букви розповідають, як це відбувається.

Рішення про обов’язкову термометрію було ухвалено на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, щоби завадити розповсюдженню респіраторної хвороби COVID-19.

Де розміщені КПВВ

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

просп. Броварський;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. Вишгородська, 83-А;

27 км Столичного шосе.

Блокпости працюватимуть до шостої ранку 21 квітня 2020 року.

Як міряють температуру

Громадську безпеку та порядок, аби не допустити конфліктних ситуацій, забезпечують правоохоронці, патрульні поліцейські перевіряють транспортні засоби, а медики тим часом вимірюють температуру. Всі вони одягнені в захисні маски і костюми, дотримуючись при цьому встановлених правил карантину.

Якщо під час перевірки температура у людини до 37,5 градусів, то дозволено вільно їхати далі.

У випадку коли температура буде вищою за 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, викликають бригаду для тестування на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію.

І лише коли температура буде сягати більше 38 градусів – людину примусово госпіталізують.

Як розповів дільничний офіцер поліції Голосіївського управління поліції Сергій Бершадський, співробітники патрульної поліції вибірково зупиняють та перевіряють автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі, а також машини, у салоні яких перебуває більш ніж три особи, включно з водієм.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, на дев’яти встановлених постах контролю за четвер, 16 квітня, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла.

Варто зазначити, що через термометрію на в’їздах до Києва утворилися затори.

Затор на Житомирському шосе / Скріншот

вул. Богатирська / Скріншот

27 км Столичного шосе / Скріншот