#Букви розповідають, як це відбувається.
Рішення про обов’язкову термометрію було ухвалено на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, щоби завадити розповсюдженню респіраторної хвороби COVID-19.
Де розміщені КПВВ
Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в’їздах та виїздах із міста за адресами:
- вул. Богатирська, 32-Е;
- просп. Броварський;
- вул. Бориспільське шосе;
- просп. Академіка Глушкова;
- шосе Житомирське;
- вул. Гостомельське шосе, 1/1;
- Дніпровське шосе;
- вул. Вишгородська, 83-А;
- 27 км Столичного шосе.
Блокпости працюватимуть до шостої ранку 21 квітня 2020 року.
Як міряють температуру
Громадську безпеку та порядок, аби не допустити конфліктних ситуацій, забезпечують правоохоронці, патрульні поліцейські перевіряють транспортні засоби, а медики тим часом вимірюють температуру. Всі вони одягнені в захисні маски і костюми, дотримуючись при цьому встановлених правил карантину.
Якщо під час перевірки температура у людини до 37,5 градусів, то дозволено вільно їхати далі.
У випадку коли температура буде вищою за 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, викликають бригаду для тестування на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію.
І лише коли температура буде сягати більше 38 градусів – людину примусово госпіталізують.
Як розповів дільничний офіцер поліції Голосіївського управління поліції Сергій Бершадський, співробітники патрульної поліції вибірково зупиняють та перевіряють автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі, а також машини, у салоні яких перебуває більш ніж три особи, включно з водієм.
За інформацією мера столиці Віталія Кличка, на дев’яти встановлених постах контролю за четвер, 16 квітня, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла.
Варто зазначити, що через термометрію на в’їздах до Києва утворилися затори.
Затор на Житомирському шосе / Скріншот
вул. Богатирська / Скріншот
27 км Столичного шосе / Скріншот
- Раніше в КМДА повідомляли, що при в’їзді до Києва у водіїв і пасажирів транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу (на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду). Зазначалося, що без проведення температурного скринінгу громадян до столиці допускати не будуть. Також не будуть пропускати осіб із ознаками вірусних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію чи госпіталізацію.