Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт рекомендацій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке планують провести з 25 червня по 17 липня, в умовах карантину.

Рекомендації вказані в постанові Головного санітарного лікаря України.

Згідно з оприлюдненим на вебсайті МОЗ проєкту рекомендацій для проведення ЗНО, при організації тестування необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі, де буде проводиться ЗНО. Графік повинен враховувати час для проведення термометрії і попереджати скупчення учнів.

У місцях проведення ЗНО мають чергувати медики.

Маршрути учасників тестування повинні бути розроблені таким чином, щоб мінімізувати контакти між групами. Місця розсадження учнів потрібно буде визначати таким чином, щоб забезпечити відстань 1,5 м між учнями; при цьому поруч, попереду і ззаду учасника місця повинні залишатися не зайнятими.

Учасники тестування повинні бути в масках. На вході в будівлю і на входах в аудиторії, де буде проходити ЗНО, потрібно забезпечити наявність антисептиків.

В аудиторіях за годину до початку тестування і після нього потрібно буде проводити прибирання з дезінфекцією, також аудиторії повинні провітрюватися. Вхідні двері в аудиторії повинні бути відкриті на весь період тестування.

Згідно з оприлюдненим розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, ці норми пройдуть громадське обговорення до 19 травня і лише потім будуть затверджені остаточно.