Про це йдеться в репортажі видання Vogue.

“Зараз, безсумнівно, найважливіше – це не продукт Prada, а щось набагато більш фундаментальне, – процес виробництва Prada за часів COVID-19”, – відзначили в компанії.

Masked employees at work at Prada's facility in Valvigna.

У штаб-квартирі працює 800 співробітників, які щодня проходять перевірку при вході в будівлі компанії. Зокрема, керівництво компанії забезпечило вимір температури за допомогою теплових сканерів.

Batches of bags midconstruction await the next phase of manufacture.

Температура повинна бути не вище 37,5 градуса. Потім необхідно продезинфікувати руки. Після цього співробітникам видають упаковку з двома санітарними масками, виготовленими Prada.

A row of covered machines awaits their operators to arrive for the second shift of the day.

На третій день після відновлення роботи, в будівлі компанії був встановлений настінний сканер, який регулює пересування великих груп людей, сповіщаючи інтервали в 20 хвилин, щоб уникнути великих скупчень.

Lamberto Berti Pradas industrial relations director at Valvigna gets checked.

“Це дозволяє уникнути скупчень біля входу і будь-яких скупчень тут. Тут немає черги, і система дуже швидка, точна і надійна”, – пояснили в Prada.

A sign at the entrance to Valvigna explains that everyone will be thermally scanned for a temperature check upon arrival.

У всій Тоскані близько 300о співробітників Prada пройшли тестування на коронавірус, у восьми з них виявили COVID-19. Prada негайно запропонувала подальше тестування для цих співробітників та їх сімей.

Компанія запланувала перевіряти співробітників щомісяця.

“Важливо знати, що працюєте в безпечному середовищі. Після всіх тих днів блокування всі були стурбовані. Але коли ви бачите ці процедури, ви розумієте, що ми прагнемо гарантувати безпеку людей, які працюють у нас. Якщо ви виходите з дому, сідаєте в машину, йдете на роботу, а потім повертаєтеся до своєї сім’ї, це знання має велике значення “, – зазначили в Prada.

Inside the Prada handbag archive.