Про це йдеться в репортажі видання Vogue.
“Зараз, безсумнівно, найважливіше – це не продукт Prada, а щось набагато більш фундаментальне, – процес виробництва Prada за часів COVID-19”, – відзначили в компанії.
У штаб-квартирі працює 800 співробітників, які щодня проходять перевірку при вході в будівлі компанії. Зокрема, керівництво компанії забезпечило вимір температури за допомогою теплових сканерів.
Температура повинна бути не вище 37,5 градуса. Потім необхідно продезинфікувати руки. Після цього співробітникам видають упаковку з двома санітарними масками, виготовленими Prada.
На третій день після відновлення роботи, в будівлі компанії був встановлений настінний сканер, який регулює пересування великих груп людей, сповіщаючи інтервали в 20 хвилин, щоб уникнути великих скупчень.
“Це дозволяє уникнути скупчень біля входу і будь-яких скупчень тут. Тут немає черги, і система дуже швидка, точна і надійна”, – пояснили в Prada.
У всій Тоскані близько 300о співробітників Prada пройшли тестування на коронавірус, у восьми з них виявили COVID-19. Prada негайно запропонувала подальше тестування для цих співробітників та їх сімей.
Компанія запланувала перевіряти співробітників щомісяця.
“Важливо знати, що працюєте в безпечному середовищі. Після всіх тих днів блокування всі були стурбовані. Але коли ви бачите ці процедури, ви розумієте, що ми прагнемо гарантувати безпеку людей, які працюють у нас. Якщо ви виходите з дому, сідаєте в машину, йдете на роботу, а потім повертаєтеся до своєї сім’ї, це знання має велике значення “, – зазначили в Prada.
- Італійський бренд Prada вирішив виробляти медичну спецодяг і маски на тлі спалаху коронавірусу в Італії.