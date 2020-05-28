Штаб-квартира компанії Prada розташовується в Італії, в Вальвіні (Тоскана). Після відновлення роботи компанії, керівництво запровадило ряд заходів, які гарантують безпеку співробітників.

Про це йдеться в репортажі видання Vogue.

“Зараз, безсумнівно, найважливіше – це не продукт Prada, а щось набагато більш фундаментальне, – процес виробництва Prada за часів COVID-19”, – відзначили в компанії.

У штаб-квартирі працює 800 співробітників, які щодня проходять перевірку при вході в будівлі компанії. Зокрема, керівництво компанії забезпечило вимір температури за допомогою теплових сканерів.

Температура повинна бути не вище 37,5 градуса. Потім необхідно продезинфікувати руки. Після цього співробітникам видають упаковку з двома санітарними масками, виготовленими Prada.

На третій день після відновлення роботи, в будівлі компанії був встановлений настінний сканер, який регулює пересування великих груп людей, сповіщаючи інтервали в 20 хвилин, щоб уникнути великих скупчень.

“Це дозволяє уникнути скупчень біля входу і будь-яких скупчень тут. Тут немає черги, і система дуже швидка, точна і надійна”, – пояснили в Prada.

У всій Тоскані близько 300о співробітників Prada пройшли тестування на коронавірус, у восьми з них виявили COVID-19. Prada негайно запропонувала подальше тестування для цих співробітників та їх сімей.

Компанія запланувала перевіряти співробітників щомісяця.

“Важливо знати, що працюєте в безпечному середовищі. Після всіх тих днів блокування всі були стурбовані. Але коли ви бачите ці процедури, ви розумієте, що ми прагнемо гарантувати безпеку людей, які працюють у нас. Якщо ви виходите з дому, сідаєте в машину, йдете на роботу, а потім повертаєтеся до своєї сім’ї, це знання має велике значення “, – зазначили в Prada.