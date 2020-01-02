Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України у Facebook.
В електронній трудовій книжці інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.
Цей сервіс допоможе дізнаватися докладну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, бо вони будуть збережені в електронному форматі.
Крім того, застраховані особи та роботодавці зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій документів, завірених кваліфікованим електронним підписом. Зараз Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.
Для того, щоб скористатися послугою, необхідно зареєструватися на веб-порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП).
- 27 листопада Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики щодо заміни паперових трудових книжок електронними.