Как русскому оккупанту сдаться в плен? С 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации". Теперь "специальная военная операция", а без пропагандистского лоска просто – война, вторжение в другое суверенное государство, коснулось и жизни простого россиянина.

#Буквы объясняют, как остаться живым после мобилизации.

Как Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский, так и ВСУ обещают: врага будем убивать. Независимо от этноса, политических взглядов или желания воевать. Если ты на территории нашей страны, ты – оккупант. Если повезет, тебя или твоего близкого привезут в пакете в неузнаваемом состоянии. Но украинские черноземы и дикие животные точно знают: русские своих бросают.

Но! Выход есть.

Две недели назад в Украине заработала программа “Хочу жити” (“Хочу жить”). В ее пределах российский оккупант или его родственники могут позвонить по круглосуточным телефонам на горячую линию +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 или обратиться в чат-бот в Телеграмме https://t.me/hochu_zhyt и попросить пощады и жизни. Услугой воспользовались уже тысячи русских, выбравших жизнь вместо белой Лады.

В координационном штабе проекта говорят, что с ними связываются мобилизованные на войну в Украине. И их родственники, переживающие за судьбу своих мужчин.

Русский! Хочешь жить – звони/пиши.