#Буквы объясняют, как остаться живым после мобилизации.
Как Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский, так и ВСУ обещают: врага будем убивать. Независимо от этноса, политических взглядов или желания воевать. Если ты на территории нашей страны, ты – оккупант. Если повезет, тебя или твоего близкого привезут в пакете в неузнаваемом состоянии. Но украинские черноземы и дикие животные точно знают: русские своих бросают.
Но! Выход есть.
Две недели назад в Украине заработала программа “Хочу жити” (“Хочу жить”). В ее пределах российский оккупант или его родственники могут позвонить по круглосуточным телефонам на горячую линию +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 или обратиться в чат-бот в Телеграмме https://t.me/hochu_zhyt и попросить пощады и жизни. Услугой воспользовались уже тысячи русских, выбравших жизнь вместо белой Лады.
В координационном штабе проекта говорят, что с ними связываются мобилизованные на войну в Украине. И их родственники, переживающие за судьбу своих мужчин.
Русский! Хочешь жить – звони/пиши.