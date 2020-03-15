Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для профілактики коронавірусу COVID-19 частіше мити руки і користуватися антисептиками. Останні при цьому поступово зникають з аптек та магазинів на тлі панічних настроїв.

Водночас засіб для дезінфекції можна виготовити самостійно, і в ВООЗ розповіли, як це зробити.

Так, для приготування 1 літра антисептика знадобляться:

• 833,3 мл етилового спирту або 751,5 мл ізопропілового спирту;

• 41,7 мл перекису водню;

• 14,5 мл гліцерину;

• стерильна дистильована або кип’ячена охолоджена вода;

• скляна або пластикова ємність з пробкою, що загвинчується;

• дерев’яні, пластикові або металеві лопатки для перемішування;

• мірні ємності, пластикові або металеві воронки, пластикові флакони з герметичними кришками.

Спосіб приготування:

Спирт, призначений для виготовлення антисептика, наливається в ємність до градуйованої позначки. Після цього додається перекис водню і гліцерин (з використанням мірної ємності, мензурки).

Потім в ємність доливається стерильна дистильована або охолоджена кип’ячена вода. Для запобігання випаровуванню розчину антисептика ємність необхідно негайно закрити кришкою або пробкою.

Розчин слід розмішати шляхом легкого збовтування або з використанням лопатки, а потім розлити в невеликі ємності, які можна буде носити з собою.

Низку інструкцій для виготовлення антисептика дала доктор медичних наук і педіатр Еліза Сонг. За її словами, коронавіруси можуть деактивувати: 62-71 % етаноловий спирт; 0,5 % перекис водню, 0,1 % гіпохлорит натрію (відбілювач). Кращим рішенням, за словами Сонг, є дезінфікуючий засіб для рук із вмістом спирту не менше 60 %. Вона оприлюднила кілька рецептів, як його можна виготовити.

Варіант № 1 з 99 % ізопропіловим спиртом:

• 2 частини алкоголю

• 1 частина гелю алое вера

(Наприклад, ⅔ склянки алкоголю + ⅓ склянки алое вера).

Варіант № 2 з 91 % ізопропіловим спиртом:

• 3 частини алкоголю

• 1 частина гелю алое вера

(Наприклад, ¾ склянки алкоголю і ¼ склянки алое вера).

Варіант № 3 з 70% ізопропіловим спиртом:

• 9 частин алкоголю

• 1 частина гелю алое вера

(Наприклад, 90 мл алкоголю + 10 мл або 2 чайних ложки гелю алое вера).

Змішати інгредієнти можна в ємності, в якій буде перебувати антисептик. У нього можна додати будь-яке ефірне масло з тих, які мають антимікробну дію: шавлія; лаванда; чайне дерево; м’ята; чебрець; кориця; евкаліпт; орегано.

Як користуватися антисептиком

• Обробляйте руки 20 – 30 секунд.

• Під час використання налийте антисептик в складену жменькою долоню, щоб покрити всю поверхню, а потім потріть одну долоню об іншу. Переплетіть пальці, розтираючи долоні. Важливо, щоб антисептик був розподілений по всій поверхні обох рук.

• Важливо не витирати антисептик, поки руки не висохнуть. Після того, як ваші руки висохли, вони “безпечні”.