Водночас засіб для дезінфекції можна виготовити самостійно, і в ВООЗ розповіли, як це зробити.
Так, для приготування 1 літра антисептика знадобляться:
• 833,3 мл етилового спирту або 751,5 мл ізопропілового спирту;
• 41,7 мл перекису водню;
• 14,5 мл гліцерину;
• стерильна дистильована або кип’ячена охолоджена вода;
• скляна або пластикова ємність з пробкою, що загвинчується;
• дерев’яні, пластикові або металеві лопатки для перемішування;
• мірні ємності, пластикові або металеві воронки, пластикові флакони з герметичними кришками.
Спосіб приготування:
Спирт, призначений для виготовлення антисептика, наливається в ємність до градуйованої позначки. Після цього додається перекис водню і гліцерин (з використанням мірної ємності, мензурки).
Потім в ємність доливається стерильна дистильована або охолоджена кип’ячена вода. Для запобігання випаровуванню розчину антисептика ємність необхідно негайно закрити кришкою або пробкою.
Розчин слід розмішати шляхом легкого збовтування або з використанням лопатки, а потім розлити в невеликі ємності, які можна буде носити з собою.
Низку інструкцій для виготовлення антисептика дала доктор медичних наук і педіатр Еліза Сонг. За її словами, коронавіруси можуть деактивувати: 62-71 % етаноловий спирт; 0,5 % перекис водню, 0,1 % гіпохлорит натрію (відбілювач). Кращим рішенням, за словами Сонг, є дезінфікуючий засіб для рук із вмістом спирту не менше 60 %. Вона оприлюднила кілька рецептів, як його можна виготовити.
Варіант № 1 з 99 % ізопропіловим спиртом:
• 2 частини алкоголю
• 1 частина гелю алое вера
(Наприклад, ⅔ склянки алкоголю + ⅓ склянки алое вера).
Варіант № 2 з 91 % ізопропіловим спиртом:
• 3 частини алкоголю
• 1 частина гелю алое вера
(Наприклад, ¾ склянки алкоголю і ¼ склянки алое вера).
Варіант № 3 з 70% ізопропіловим спиртом:
• 9 частин алкоголю
• 1 частина гелю алое вера
(Наприклад, 90 мл алкоголю + 10 мл або 2 чайних ложки гелю алое вера).
Змішати інгредієнти можна в ємності, в якій буде перебувати антисептик.
У нього можна додати будь-яке ефірне масло з тих, які мають антимікробну дію: шавлія; лаванда; чайне дерево; м’ята; чебрець; кориця; евкаліпт; орегано.
Як користуватися антисептиком
• Обробляйте руки 20 – 30 секунд.
• Під час використання налийте антисептик в складену жменькою долоню, щоб покрити всю поверхню, а потім потріть одну долоню об іншу. Переплетіть пальці, розтираючи долоні. Важливо, щоб антисептик був розподілений по всій поверхні обох рук.
• Важливо не витирати антисептик, поки руки не висохнуть. Після того, як ваші руки висохли, вони “безпечні”.