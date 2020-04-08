Відповідні інструкції є на сайті cdc.gov.
Центр рекомендує використовувати тканинні маски, щоб уповільнити поширення вірусу.
При цьому відомство зазначає, що тканинні маски не слід носити дітям молодше 2 років, тим, у кого проблеми з диханням, або тим, хто знаходиться без свідомості, недієздатний чи іншим чином не може зняти маску без сторонньої допомоги.
У Центрі наголошують, що тканинні маски не є хірургічними масками або респіраторами N95.
Тканинні маски для обличчя повинні:
- щільно прилягати, але при цьому не викликати почуття дискомфорту;
- кріпитися зав’язками або вушними петлями;
- мати кілька шарів тканини;
- дозволяти вільно дихати;
- піддаватися пранні без пошкоджень або зміни форми.
Як зробити маску з футболки?
Для цього буде потрібні футболка та ножиці.
Від нижньої частини футболки слід відрізати шматок шириною 17-20 см. Далі з одного боку вирізати прямокутник 15-17 см.
Пов’язка для обличчя з бандани
Необхідні матеріали: бандана, фільтр для кавоварок, резинки (для волосся), ножиці.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) нагадує, що здоровим людям немає необхідності в громадських місцях носити медичні маски та респіратори.