Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) розповів, як можна пошити або зробити маски вдома з підручних матеріалів, зокрема з футболки або бандани.

Відповідні інструкції є на сайті cdc.gov.

Центр рекомендує використовувати тканинні маски, щоб уповільнити поширення вірусу.

При цьому відомство зазначає, що тканинні маски не слід носити дітям молодше 2 років, тим, у кого проблеми з диханням, або тим, хто знаходиться без свідомості, недієздатний чи іншим чином не може зняти маску без сторонньої допомоги.

У Центрі наголошують, що тканинні маски не є хірургічними масками або респіраторами N95.

Тканинні маски для обличчя повинні:

щільно прилягати, але при цьому не викликати почуття дискомфорту;

кріпитися зав’язками або вушними петлями;

мати кілька шарів тканини;

дозволяти вільно дихати;

піддаватися пранні без пошкоджень або зміни форми.

Як зробити маску з футболки?

Для цього буде потрібні футболка та ножиці.

Від нижньої частини футболки слід відрізати шматок шириною 17-20 см. Далі з одного боку вирізати прямокутник 15-17 см.

Пов’язка для обличчя з бандани

Необхідні матеріали: бандана, фільтр для кавоварок, резинки (для волосся), ножиці.