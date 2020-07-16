Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Праймеріз проходив за участі  президента Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Перед фракцією виступили 5 претендентів – Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін і Олександр Дубінський.

Кандидатуру Верещук на праймеріз підтримали  87 депутатів фракції. Також при визначенні кандидата враховувалася позиція Зеленського і соціологія, проведена офісом президента.

Зеленський зазначив, що Верещук за  балами вдвоє випередила  нардепа   Олександра Дубінського.

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Фото: #Букви

  • 31 травня народний депутат від “Слуги народу”, колишній гендиректор групи “1+1 медіа” Олександр Ткаченко повідомив про намір брати участь у праймеріз “СН” на вибори мера Києва.
  • Того ж дня народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також оголосив про своє бажання взяти участь у праймеріз “СН” на посаду мера Києва.
  • Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Куницький опублікував звернення до президента з проханням провести внутрішньопартійний праймеріз перед місцевими виборами. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від “Слуги народу”. Він уточнив, що праймеріз, про які просили його депутати, відбудуться.