Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Праймеріз проходив за участі президента Володимира Зеленського та представників Офісу президента.
Перед фракцією виступили 5 претендентів – Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін і Олександр Дубінський.
Кандидатуру Верещук на праймеріз підтримали 87 депутатів фракції. Також при визначенні кандидата враховувалася позиція Зеленського і соціологія, проведена офісом президента.
Зеленський зазначив, що Верещук за балами вдвоє випередила нардепа Олександра Дубінського.
Фото: #Букви
- 31 травня народний депутат від “Слуги народу”, колишній гендиректор групи “1+1 медіа” Олександр Ткаченко повідомив про намір брати участь у праймеріз “СН” на вибори мера Києва.
- Того ж дня народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також оголосив про своє бажання взяти участь у праймеріз “СН” на посаду мера Києва.
- Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Куницький опублікував звернення до президента з проханням провести внутрішньопартійний праймеріз перед місцевими виборами. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від “Слуги народу”. Він уточнив, що праймеріз, про які просили його депутати, відбудуться.