Стало відомо, яких правил роботи під час карантину повинні дотримуватися на літніх майданчиках закладів громадського харчування.

Список вимог міститься в опублікованому розпорядженні міністерства.

Зокрема, закладам громадського харчування буде необхідно виконувати наступні вимоги:

– працівники перед початком робочого дня повинні вимірювати температуру;

– обслуговування здійснюється виключно на винос або на літній терасі з дотримуванням дистанції між місцями не менше 1,5 метрів;

– за одним столом повинно знаходитися не більше двох клієнтів;

– в зоні обслуговування повинні бути присутні антисептики;

– забороняється видавати кліентам паперові меню (меню повинні бути розміщені на вході, або за столиком стаціонарно);

– працівники закладів громадського харчування повинні використовувати засоби захисту.

Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.