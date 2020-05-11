Список вимог міститься в опублікованому розпорядженні міністерства.
Зокрема, закладам громадського харчування буде необхідно виконувати наступні вимоги:
– працівники перед початком робочого дня повинні вимірювати температуру;
– обслуговування здійснюється виключно на винос або на літній терасі з дотримуванням дистанції між місцями не менше 1,5 метрів;
– за одним столом повинно знаходитися не більше двох клієнтів;
– в зоні обслуговування повинні бути присутні антисептики;
– забороняється видавати кліентам паперові меню (меню повинні бути розміщені на вході, або за столиком стаціонарно);
– працівники закладів громадського харчування повинні використовувати засоби захисту.
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