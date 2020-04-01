Поява в родині малюка – це не привід перестати подорожувати. Ви можете відправитися в подорож всією сім’єю і відмінно провести час, нові емоції і зміна обстановки підуть на користь всім. Правда, для того, щоб все пройшло гладко, необхідно заздалегідь все продумати і ретельно спланувати поїздку.

Яких правил слід дотримуватися?

Досвідчені мандрівники з дітьми рекомендують комплексно підходити до планування поїздки і дотримуватися наступних правил:

попередня підготовка дитини до дороги;

покупка дитячого автокрісла і прогулянкової коляски;

ретельна розробка маршруту із зупинками і ночівлею в готелях;

додавання в автомобільну аптечку дитячих засобів;

організація дозвілля в дорозі.

Дитина не звикла ще до далеких поїздок, тому її потрібно морально підготувати до цього, розповісти про подорож і зацікавити пригодами. Найпростіше подорожувати з немовлятами, які більшу частину часу сплять в автолюльках, вони прокидаються тільки поїсти, тому поїздка не повинна викликати особливого дискомфорту. Діткам постарше може бути нудно і незручно довго перебувати в автомобільному кріслі, тому подбайте про те, щоб їм було чим зайнятися в дорозі. Одні малюки захоплюються мінливими пейзажами за вікном, іншим необхідні різні розваги.

Дитяче автокрісло – це питання не стільки комфорту, скільки безпеки, тому подбайте про те, щоб воно відповідало європейським стандартам і віку дитини. Якщо до подорожі малюк мало їздив в автокріслі і не любить в ньому сидіти, проведіть роз’яснювальну бесіду і розкажіть про важливість цієї умови.

Робіть часті зупинки, щоб дитина могла подихати свіжим повітрям, трохи прогулятися. Якщо поїздка дуже довга, то розбивайте її на частини і зупиняйтеся в готелях. Прогулянковий візок тут буде незамінним атрибутом, так як увечері ви зможете погуляти з дитиною по місту, в якому зупинилися ночувати. Вибирайте моделі, що складаються, які легко поміщаються в багажник і не займають в ньому дуже багато місця.

На що звернути особливу увагу?

Прислухайтеся до стану і бажань дитини, стежте за тим, щоб в машині не було протягів і був комфортний мікроклімат. Швидка зміна місць і кліматичних умов може вплинути на стан здоров’я малюка. При перших симптомах серйозних захворювань зверніться до місцевого медпункту, щоб виключити ймовірність ускладнень. Як правило, це дуже рідкісні випадки, але ви повинні їх враховувати.