Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
“В останню неділю травня Київ традиційно відзначає день народження міста. Цього року він припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, “Пробіг під каштанами”. Але, цього року такі масові заходи заборонені. І День Києва будемо святкувати в онлайн-форматі”, – зазначив він.
Так, на телеканалі “Київ” цього дня будуть транслювати живі концерти українських виконавців.
Крім того, будуть показані “програми про історію столиці і про те, чим вона живе сьогодні”. Згідно з повідомленням на сайті КМДА, це такі тематичні сюжети, як: “Прогулянки по Києву”, “Київ, який ми любимо”, “Портрети” та “Історії”.
Кличко уточнив, що сюрпризи чекають і користувачів соцмереж. Зокрема, столичні колективи створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках в соціальних мережах, на своїх YouTube-каналах і сайтах.
Що стосується традиційного “Пробігу під каштанами”, то і він відбудеться в онлайн-форматі.
“Традиційний “Пробіг під каштанами” – відбудеться теж в онлайн-форматі. Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок – 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших”, – наголосив Кличко.
Крім того, в День Києва покажуть святкову телевікторину з киянами, а на радіо будуть поставлені концерти музичних гуртів (“On I Ona”, “ADAM”, “Нумер 482”, “Green Grey” та інших).
Ті, хто 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, побачать музичне вітання артистів, які виступають прямо з балкона фасаду будівлі.
Також із 31 травня в столиці почнуть працювати фонтани.
Кличко поінформував, що місто 31 травня будуть посилено патрулювати загони поліції і муніципальної варти.
При цьому в’їзд до Києва обмежувати не планується.
“Щодо в’їзду в Київ – його ми обмежувати не будемо. Я сподіваюсь, що в людей вистачить свідомості не наражати себе на небезпеку і не їхати масово в столицю. Дотримуйтеся правил! А наступного року вже відзначимо день нашого міста традиційно – масово і весело”, – заявив Кличко.
(На відео – з 15:36)
- Влада Києва визначила дві умови, за яких в столиці доведеться посилити карантин, введений через епідемію коронавірусу COVID-19.
- У Києві з суботи, 30 травня, відновлять роботу торгово-розважальні центри (ТРЦ) і готелі.
- З 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відкриються дитячі садки, спортивні комплекси і фітнес-центри, а також будуть зняті обмеження на відвідування кладовищ.