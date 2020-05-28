Усі заходи до Дня Києва цього року проходитимуть в онлайн-форматі в зв'язку зі спалахом коронавірусу та карантином.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“В останню неділю травня Київ традиційно відзначає день народження міста. Цього року він припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, “Пробіг під каштанами”. Але, цього року такі масові заходи заборонені. І День Києва будемо святкувати в онлайн-форматі”, – зазначив він.

Так, на телеканалі “Київ” цього дня будуть транслювати живі концерти українських виконавців.

Крім того, будуть показані “програми про історію столиці і про те, чим вона живе сьогодні”. Згідно з повідомленням на сайті КМДА, це такі тематичні сюжети, як: “Прогулянки по Києву”, “Київ, який ми любимо”, “Портрети” та “Історії”.

Кличко уточнив, що сюрпризи чекають і користувачів соцмереж. Зокрема, столичні колективи створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках в соціальних мережах, на своїх YouTube-каналах і сайтах.

Що стосується традиційного “Пробігу під каштанами”, то і він відбудеться в онлайн-форматі.

“Традиційний “Пробіг під каштанами” – відбудеться теж в онлайн-форматі. Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок – 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших”, – наголосив Кличко.

Крім того, в День Києва покажуть святкову телевікторину з киянами, а на радіо будуть поставлені концерти музичних гуртів (“On I Ona”, “ADAM”, “Нумер 482”, “Green Grey” та інших).

Ті, хто 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, побачать музичне вітання артистів, які виступають прямо з балкона фасаду будівлі.

Також із 31 травня в столиці почнуть працювати фонтани.

Кличко поінформував, що місто 31 травня будуть посилено патрулювати загони поліції і муніципальної варти.

При цьому в’їзд до Києва обмежувати не планується.

“Щодо в’їзду в Київ – його ми обмежувати не будемо. Я сподіваюсь, що в людей вистачить свідомості не наражати себе на небезпеку і не їхати масово в столицю. Дотримуйтеся правил! А наступного року вже відзначимо день нашого міста традиційно – масово і весело”, – заявив Кличко.

(На відео – з 15:36)