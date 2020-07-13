Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час засідання парламенту обіймалася з позафракційним народним депутатом Вадимом Новинським.

Відповідне фото зробив кореспондент #Букв.

Під час засідання Верховної Ради в понеділок, 13 липня, Юлія Тимошенко потрапила в об’єктиви журналістів під час спілкування з Вадимом Новинським. Нардепи обіймалися і про щось перемовлялися пошепки.

Знімки Тимошенко з Новинським викликали бурхливу реакцію у користувачів Мережі.

У коментарях під фото пригадували і те, що Новинський є прихожанином Української православної церкви Московського патріархату.

І скандальне листування нардепа від “Слуги народу” Богдана Яременка.

І просто ділилися спостереженнями і критикою на адресу нардепів.