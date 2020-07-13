Відповідне фото зробив кореспондент #Букв.
Під час засідання Верховної Ради в понеділок, 13 липня, Юлія Тимошенко потрапила в об’єктиви журналістів під час спілкування з Вадимом Новинським. Нардепи обіймалися і про щось перемовлялися пошепки.
Знімки Тимошенко з Новинським викликали бурхливу реакцію у користувачів Мережі.
У коментарях під фото пригадували і те, що Новинський є прихожанином Української православної церкви Московського патріархату.
І скандальне листування нардепа від “Слуги народу” Богдана Яременка.
І просто ділилися спостереженнями і критикою на адресу нардепів.
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Ранее сообщалось, что лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко смотрела музыкальный клип во время внеочередного заседания Верховной Рады.