Малярія — це важке інфекційне захворювання, симптомами якого є напади лихоманки, підвищення температури тіла, анемія. Збудником хвороби є малярійні плазмодії, які потрапляють до організму людини через укуси комарів роду - Anopheles.

#Букви розповідають про симптоми і профілактику захворювання.

За даними ВООЗ, у світі кожні дві хвилини від малярії помирає одна дитина; щороку реєструється понад 200 мільйонів нових випадків захворювання.

Факти про малярію

З п’яти видів паразитів, що викликають малярію у людей, смертельним є P. falciparum. Перші симптоми малярії — підвищення температури тіла, головний біль і озноб – зазвичай з’являються через 10-15 днів після укусу комара. У 2017 р. на малярію захворіли 219 мільйонів осіб у 87 країнах. Але близько 90% випадків захворювання і смертей припадає на країни Африки на південь від Сахари. Також у зоні ризику жителі Південно-Східної Азії, Східного Середземномор’я, Західної частини Тихого океану і країн Америки. Найуразливіша група – діти до 5 років. За даними ВООЗ, у 2017 р. від малярії померло 266 000 дітей, які не досягли п’ятирічного віку, що становило 61% всіх випадків смерті від малярії в усьому світі. Високий ризик захворювання у вагітних. Малярія підвищує ризик виникнення анемії у матері та плоду, мертвонародження, мимовільного переривання вагітності, народження дитини з низькою масою тіла і смерті немовляти. ВООЗ рекомендує використовувати оброблені інсектицидами протимоскітні сітки там, де є підвищений ризик захворювання малярією. Рання діагностика і лікування малярії дають змогу запобігти розвитку важких форм захворювання й уникнути смерті. На сьогодні існують ефективні методи лікування проти всіх видів малярійних паразитів, виявлених у світі, і в цілому безпосередня загроза стійкості до протималярійних препаратів залишається низькою.

Передача інфекції

Малярія передається через укуси самок комарів Anopheles. Існує понад 400 різних видів комарів Anopheles; близько 30 видів є переносниками малярії. Усі значущі види переносників кусають в сутінках і на світанку.

Передача інфекції залежить від особливостей клімату: опади, температура і вологість. Передача інфекції є сезонною і досягає піку під час сезонів дощів і відразу ж після них. Епідемії можуть виникати, коли люди зі слабким імунітетом потрапляють до районів з інтенсивною передачею малярії. У зоні ризику біженці.

У людини за тривалого впливу може виробитися частковий імунітет до малярії. Важливо відзначити, що такий імунітет лише зменшує ризик розвитку важкої хвороби.

Зараження

Після укусу комара кров доставляє паразита в печінку, де він визріває і розмножується, внаслідок чого руйнує еритроцити печінки та всього організму.

Малярія протікає циклічно – загострення захворювання триває від 6 до 10 годин. Після цього температура тіла знижується, відбувається сильне потовиділення і настає глибокий сон (від 2 до 5 годин). Повторне загострення симптомів настає через 48-72 години.

Малярія лікується тільки стаціонарно!

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Симптоми

Лихоманка;

озноб;

головний біль;

збільшення розмірів селезінки та печінки;

потовиділення;

діарея;

біль у суглобах;

підвищена температура тіла;

блювота;

анемія;

висип;

дисфункція серця.

Ускладнення:

Серцева недостатність;

набряк мозку;

малярійна кома;

гостра ниркова недостатність;

психічні розлади;

ураження паразитами печінки й мозку.

Профілактика

ВООЗ рекомендує використовувати оброблені інсектицидом протимоскітні сітки й розпилювання інсектицидів залишкової дії всередині приміщень.

За два тижні перед поїздкою до країн, де є високий ризик заразитися, слід зробити вакцинацію. Це єдиний спосіб себе вберегти!

Комарі відкладають яйця в водоймах: слід уникати заростей, затоплених місцевостей зі стоячою водою.

Малярія в Україні не циркулює. Всі відомі випадки — завезені!

Від малярії померли: Чингісхан, Олександр Македонський, король гунів Аттіла, святий Августин, Данте Аліг’єрі, Христофор Колумб, Олівер Кромвель, лорд Байрон.

Археологи знайшли найстаріші скам’янілості комарів з залишками малярійних паразитів, вік яких становить 30 мільйонів років.