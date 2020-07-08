#Букви розповідають про симптоми і профілактику захворювання.
За даними ВООЗ, у світі кожні дві хвилини від малярії помирає одна дитина; щороку реєструється понад 200 мільйонів нових випадків захворювання.
Факти про малярію
- З п’яти видів паразитів, що викликають малярію у людей, смертельним є P. falciparum. Перші симптоми малярії — підвищення температури тіла, головний біль і озноб – зазвичай з’являються через 10-15 днів після укусу комара.
- У 2017 р. на малярію захворіли 219 мільйонів осіб у 87 країнах. Але близько 90% випадків захворювання і смертей припадає на країни Африки на південь від Сахари. Також у зоні ризику жителі Південно-Східної Азії, Східного Середземномор’я, Західної частини Тихого океану і країн Америки.
- Найуразливіша група – діти до 5 років. За даними ВООЗ, у 2017 р. від малярії померло 266 000 дітей, які не досягли п’ятирічного віку, що становило 61% всіх випадків смерті від малярії в усьому світі.
- Високий ризик захворювання у вагітних. Малярія підвищує ризик виникнення анемії у матері та плоду, мертвонародження, мимовільного переривання вагітності, народження дитини з низькою масою тіла і смерті немовляти.
- ВООЗ рекомендує використовувати оброблені інсектицидами протимоскітні сітки там, де є підвищений ризик захворювання малярією.
- Рання діагностика і лікування малярії дають змогу запобігти розвитку важких форм захворювання й уникнути смерті.
- На сьогодні існують ефективні методи лікування проти всіх видів малярійних паразитів, виявлених у світі, і в цілому безпосередня загроза стійкості до протималярійних препаратів залишається низькою.
Передача інфекції
Малярія передається через укуси самок комарів Anopheles. Існує понад 400 різних видів комарів Anopheles; близько 30 видів є переносниками малярії. Усі значущі види переносників кусають в сутінках і на світанку.
Передача інфекції залежить від особливостей клімату: опади, температура і вологість. Передача інфекції є сезонною і досягає піку під час сезонів дощів і відразу ж після них. Епідемії можуть виникати, коли люди зі слабким імунітетом потрапляють до районів з інтенсивною передачею малярії. У зоні ризику біженці.
У людини за тривалого впливу може виробитися частковий імунітет до малярії. Важливо відзначити, що такий імунітет лише зменшує ризик розвитку важкої хвороби.
Зараження
Після укусу комара кров доставляє паразита в печінку, де він визріває і розмножується, внаслідок чого руйнує еритроцити печінки та всього організму.
Малярія протікає циклічно – загострення захворювання триває від 6 до 10 годин. Після цього температура тіла знижується, відбувається сильне потовиділення і настає глибокий сон (від 2 до 5 годин). Повторне загострення симптомів настає через 48-72 години.
Малярія лікується тільки стаціонарно!
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Симптоми
- Лихоманка;
- озноб;
- головний біль;
- збільшення розмірів селезінки та печінки;
- потовиділення;
- діарея;
- біль у суглобах;
- підвищена температура тіла;
- блювота;
- анемія;
- висип;
- дисфункція серця.
Ускладнення:
- Серцева недостатність;
- набряк мозку;
- малярійна кома;
- гостра ниркова недостатність;
- психічні розлади;
- ураження паразитами печінки й мозку.
Профілактика
ВООЗ рекомендує використовувати оброблені інсектицидом протимоскітні сітки й розпилювання інсектицидів залишкової дії всередині приміщень.
За два тижні перед поїздкою до країн, де є високий ризик заразитися, слід зробити вакцинацію. Це єдиний спосіб себе вберегти!
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