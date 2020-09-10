Статистика свідчить про те, що найсильніше жителі України мерзнуть в період, що передує опалювального сезону. Оскільки температура повітря восени найчастіше знижується досить різко, жителям квартир і приватних будинків доводиться купувати опалювальну техніку (наприклад, інфрачервоні обігрівачі) для забезпечення комфортних мікрокліматичних умов.

Для стабілізації температурного режиму в оселях українці використовують найрізноманітніші девайси, які доступні у продажу на ринку кліматичної техніки.

ІЧ-обігрівачі

Оптимальним варіантом для підвищення температури в житлових будинках багато користувачів вважають інфрачервоні обігрівачі. Такі пристрої функціонують за особливим принципом і сильно відрізняються від звичайних електричних конвекторів. Вони використовують інфрачервоне випромінювання для нагрівання навколишніх предметів.

ідповідно, функціонують девайси за принципом Сонця – вони передають тепло предметам: меблям, техніці, а також декору. А перераховані об’єкти в свою чергу “постачають” теплом повітряну масу.

Найкраще для домашнього використання підходить обігрівач інфрачервоний UFO, Ardesto или Teploceramic.

Тепловентилятори

Ще одна популярний різновид опалювальних приладів – це теплові вентилятори різного розміру. Їх вибирають з трьох причин.

Універсальність . В асортименті розробників кліматичної техніки є рішення для приміщень практично будь-якої площі. Використовувати тепловентилятори можна навіть під відкритим небом.

В асортименті розробників кліматичної техніки є рішення для приміщень практично будь-якої площі. Використовувати тепловентилятори можна навіть під відкритим небом. Доступність. На ринку представлена ​​велика кількість бюджетних моделей з високими показниками надійності і довговічності.

Легкість використання. Тепловентилятори не вимагають специфічного монтажу. Вони працюють від електромережі, тому для їх коректного функціонування потрібен тільки доступ до джерела живлення.

Масляні радіатори

Класикою в світі теплового оснащення вважаються масляні обігрівачі. Вони оснащені резервуаром з мінеральним маслом, яке і виконує роль джерела теплової енергії. Також в конструкції таких пристроїв є ТЕН і шнур для підключення до мережі живлення.

Купувати масляні радіатори українців мотивують чотири фактори:

безпека і довговічність,

ергономічна конфігурація і легкість експлуатації,

демократична ціна,

відсутність шуму і неприємних запахів.

Інші види обігрівачів

Також в якості тимчасового основного джерела тепла українці охоче використовують кондиціонери. Наприклад, спліт-системи справляються з нормалізацією мікроклімату в період міжсезоння.

Ще один популярне джерело тепла – керамічні панелі. Вони привертають користувачів стильним зовнішнім виглядом і високою ефективністю.

Користується попитом і оснащення для укладання теплих підлог. Мати і кабелі встановлюють, як локально (наприклад, на кухні або в туалеті), так і по всій площі квартири або будинку.