#Букви зібрали всі подробиці інциденту.

22 січня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, повідомив “одну з найголовніших новин дня”:

“Щойно Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn”, — зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що такий альянс є “логічним продовженням Плану реструктуризації “Укрзалізниці”, анонсованого Президентом Володимиром Зеленським. При цьому Гончарук позначив — про продаж або оренду “Укрзалізниці” не йдеться.

Вже на наступний день прем’єр-міністр під час виступу на “Українському сніданку” в Давосі, кажучи про цю угоду, заявив, що Україна має намір “віддати німцям на 10 років в управління залізницю”.

“Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов’язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю цієї інфраструктурної одиниці. Це системне рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів”, – наголосив Гончарук.

Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи.

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Така заява викликала бурхливу реакцію серед народних депутатів. Зокрема, голова партії “Голос” Юлія Клименко написала в соцмережах, що шокована словами Гончарука про те, що в рамках меморандуму України з Deutsche Bahn “Укрзалізницю” планують передати в управління німецької компанії на 10 років — не маючи на це повноважень та не враховуючи недоцільність такого рішення.

“Судячи з усього, прем’єр-міністр України не тільки не економіст, але й не юрист. Він не знає, що уряд самостійно не може передати “Укрзалізницю” в управління, бо це стратегічний об’єкт завбільшки з 5 % ВВП України”, – наголосила вона.

Клименко зазначила, що Уряд намагається на неконкурентних умовах передати в управління найбільшу компанію України німецький компанії, яка не є прибутковою та субсидується німецьким державним бюджетом у величезних розмірах – приблизно 12 млрд євро.

“Також нагадую прем’єр-міністру, що УЗ не тільки здійснює вантажні та пасажирські перевезення, але й періодично возить танки та військову техніку на фронт. В Давосі завелися не тільки інвестиційні няні, але й опікуни для УЗ. Фантазії, фантазії…” – резюмувала голова партії “Голос”.

Тим часом в самій “Укрзалізниці” підкреслили, що підписання угоди з Deutsche Bahn — “прерогатива і ініціатива уряду України”, а наглядова рада компанії детальною інформацією про нього не володіє.

“Наглядовій раді АТ “Укрзалізниця” стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку “Укрзалізниці”. Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України. Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу німецький національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn вніс ясність в це питання та заявив, що не планує брати в управління “Укрзалізницю”, але готовий консультувати і надавати підтримку.