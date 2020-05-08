Фоторепортаж був опублікований британським виданням The Guardian.
Люди вітають принцесу Єлизавету (майбутня Королева Єлизавета II) під час туру по Лондону.
Діти з державними прапорами Великої Британії.
Натовп людей на площі Times Square у Нью-Йорку святкують капітуляцію Німеччини.
Ілюмінація собора Святого Павла в Лондоні в ніч після капітуляції Німеччини.
Святкування в Європі.
Масові святкування в Нотінгемі.
Масові святкування в Лондоні.
Святковий стіл у формі літери V латинського алфавыту (перша літера англійського лова Victory (Перемога).
Солдати Жіночого Королівського Армійського Корпусу на Трафальгарській площі в Лондоні.
Жінка танцюють з американськими солдатами на вулицях Лондону.
Королівська родина і прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль вітають народ з балкону Букінгемського палацу у Лондоні.
Прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль серед радісних людей.
Радісний натовп на площі Пікаділлі в Лондоні.
-
Сьогодні, 8 травня, в Україні відповідно до Закону “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років” відзначають День пам’яті та примирення, символом якого став червоний мак.