8 травня 1945 року у Великобританії і США відзначали капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

Фоторепортаж був опублікований британським виданням The Guardian.

Люди вітають принцесу Єлизавету (майбутня Королева Єлизавета II) під час туру по Лондону.

Діти з державними прапорами Великої Британії.

Натовп людей на площі Times Square у Нью-Йорку святкують капітуляцію Німеччини.

Ілюмінація собора Святого Павла в Лондоні в ніч після капітуляції Німеччини.

Святкування в Європі.



Масові святкування в Нотінгемі.

Масові святкування в Лондоні.

Святковий стіл у формі літери V латинського алфавыту (перша літера англійського лова Victory (Перемога).

Солдати Жіночого Королівського Армійського Корпусу на Трафальгарській площі в Лондоні.

Жінка танцюють з американськими солдатами на вулицях Лондону.

Королівська родина і прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль вітають народ з балкону Букінгемського палацу у Лондоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль серед радісних людей.

Радісний натовп на площі Пікаділлі в Лондоні.