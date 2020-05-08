Фоторепортаж був опублікований британським виданням The Guardian.

Люди вітають принцесу Єлизавету (майбутня Королева Єлизавета II) під час туру по Лондону.

Фото: The Guardian

Діти з державними прапорами Великої Британії.

Фото: The Guardian

Натовп людей на площі Times Square у Нью-Йорку святкують капітуляцію Німеччини.

Фото: The Guardian

Ілюмінація собора Святого Павла в Лондоні в ніч після капітуляції Німеччини.

Фото: The Guardian

Святкування в Європі.

Фото: The Guardian

Масові святкування в Нотінгемі.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Масові святкування в Лондоні.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Святковий стіл у формі літери V латинського алфавыту (перша літера англійського лова Victory (Перемога).

Солдати Жіночого Королівського Армійського Корпусу на Трафальгарській площі в Лондоні.

Фото: The Guardian

Жінка танцюють з американськими солдатами на вулицях Лондону.

Фото: The Guardian

Королівська родина і прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль вітають народ з балкону Букінгемського палацу у Лондоні.

Фото: The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль серед радісних людей.

Фото: The Guardian

Радісний натовп на площі Пікаділлі в Лондоні.

Фото: The Guardian