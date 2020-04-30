Фото опублікував прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
У четвер, 30 квітня, співробітники Головного управління ДСЧС в Дніпропетровській області, які були задіяні в ліквідації лісових пожеж поблизу Зони відчуження в районі Чорнобильської АЕС, повернулися додому.
Пожежних зустрічали їхні рідні та близькі.
Нагадаємо, що 4 квітня ДСЧС отримала сигнал про те, що в Зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.
- 28 квітня в Чорнобильській зоні відчуження локалізували останні два осередки пожежі.
- В результаті лісових пожеж в Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території біосферного заповідника.