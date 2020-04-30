У Дніпрі зустріли пожежних, які брали участь ліквідації пожеж в Зоні відчуження.

Фото опублікував прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

У четвер, 30 квітня, співробітники Головного управління ДСЧС в Дніпропетровській області, які були задіяні в ліквідації лісових пожеж поблизу Зони відчуження в районі Чорнобильської АЕС, повернулися додому.

Пожежних зустрічали їхні рідні та близькі.

Нагадаємо, що 4 квітня ДСЧС отримала сигнал про те, що в Зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.