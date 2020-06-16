З настанням спеки люди масово потягнулися на міські пляжі засмагати і плавати. При цьому більшість просто ігнорує правила карантину - не носять маски і не дотримуються дистанції. Також українці без побоювань відвідують нічні клуби.

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Коронавірус не передається через воду, а через контакт з людьми

“Про карантин мають нагадувати й ті, хто відповідає за ввірену їм територію. За ті ж зони відпочинку. Там є адміністрація, і вони мають все це контролювати. Можуть приміняти санкції за порушення дистанції. Мають вести і роз’яснювальну роботу. Бо в інших умовах люди не помічають застережних рекомендацій й наражаються на ризики”, – розповідає Федір Лапій – дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

За його словами, скрізь, де є контакт з людьми, високий ризик зараження не тільки коронавірусом, а й на кишкові інфекції.

Це черги, готелі, санаторії, пансіонати, загальні зони перебування – зона харчування, зона відпочинку.

Ризиків для зараження немає, якщо ви відпочиваєте в лісі, чи не контактуєте з людьми, дихайте свіжим повітрям, самостійно готуєте собі їжу.

Не забувати про соціальну дистанцію

Наприклад, в громадському транспорті.

“Державі слід було б спочатку розробити правила, щоб коли ви заходите в маршрутку чи автобус, там уже був нормальний обмін повітрям. Тому що під маскою і так особа потіє, а влітку – тим більше. У спеку людина ще більше стосуватиметься особи”, – говорить голова громадської організаціїм “Інфекційний контроль в Україні”Андрій Александрін.

Коли дистанції між людьми немає, необхідно носити маску

Якщо дотримуватися відпочинку дистанцію в 1-2 метра один від одного, то влітку на пляжах відпочивати безпечно, говорить сімейний лікар Маріанна Когут. Вона нагадує, що в закритому приміщенні слід носити маски.

За словами Маріанни Когут, в останні дні захворюваність зростає ще й тому, що по країні стали робити більше тестів. Вона прогнозує, що в найближчі тижні офіційні цифри можуть зрости ще більше.