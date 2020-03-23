Про це розповідають #Букви.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.

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Для того, щоб отримати спецквиток, керівники підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні в Києві державні адміністрації.

Після цього, співробітникам видається спецквиток з описом нового тимчасового розкладу громадського транспорту.

киев_общественный транспорт_спецпропуск_карантин

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Киев_общественный транспорт_спецпропуск

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Зайти в трамвай, тролейбус або автобус можна тільки через передні двері. На вході співробітники поліції або Нацгвардії перевіряють спецперепустки

карантин_общественный транспорт_киев

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

На кожній одиниці транспорту біля входу є табличка: “Проїзд виключно при наявності спеціального квитка”.

Схема руху громадського транспорту на час карантину

Автобусні маршрути:

  • № 56-Д “Просп.Палладіна – ст. м. “Либідська”;
  • № 114 “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;
  • № 118 “Ст. м. “Чернігівська” – ст. м. “Політехнічний інститут”;
  • № 119 “Вул. Касіяна – Контрактова площа”;
  • № 220 “Вул. Тростянецька – вул. Медова”;
  • № 500 “Вул. Північна – зал. вокзал “Центральний”.

Тролейбусні маршрути:

  • № 7 “Вул. Чорнобильська – ст. м. “Площа Льва Толстого”;
  • № 16 “Вул. Туполєва – Майдан Незалежності”;
  • № 30 “Вул. Милославська – вул. Кадетський гай”;
  • № 91-Н “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;
  • № 92-Н “Просп. Свободи – аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

  • № 1 “Михайлівська Борщагівка – станція “Старовокзальна”;
  • № 12 “Пуща-Водиця – Контрактова площа”;
  • № 14 “Просп. Відрадний – Контрактова площа”;
  • № 16 “Ст. м. “Героїв Дніпра – Контрактова площа”;
  • № 22 “Б-р Перова – завод ЗБК”;
  • № 28-Д “Просп. Ватутіна – ст. м. “Позняки”.