З сьогоднішнього дня в громадський транспорт Києва може зайти тільки певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають в КМДА або районних управліннях.

Про це розповідають #Букви.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.

Для того, щоб отримати спецквиток, керівники підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні в Києві державні адміністрації.

Після цього, співробітникам видається спецквиток з описом нового тимчасового розкладу громадського транспорту.

Зайти в трамвай, тролейбус або автобус можна тільки через передні двері. На вході співробітники поліції або Нацгвардії перевіряють спецперепустки

На кожній одиниці транспорту біля входу є табличка: “Проїзд виключно при наявності спеціального квитка”.

<noscript><iframe title="Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4268SoszuQc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Схема руху громадського транспорту на час карантину

Автобусні маршрути:

№ 56-Д “Просп.Палладіна – ст. м. “Либідська”;

№ 114 “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;

№ 118 “Ст. м. “Чернігівська” – ст. м. “Політехнічний інститут”;

№ 119 “Вул. Касіяна – Контрактова площа”;

№ 220 “Вул. Тростянецька – вул. Медова”;

№ 500 “Вул. Північна – зал. вокзал “Центральний”.

Тролейбусні маршрути:

№ 7 “Вул. Чорнобильська – ст. м. “Площа Льва Толстого”;

№ 16 “Вул. Туполєва – Майдан Незалежності”;

№ 30 “Вул. Милославська – вул. Кадетський гай”;

№ 91-Н “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;

№ 92-Н “Просп. Свободи – аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 “Михайлівська Борщагівка – станція “Старовокзальна”;

№ 12 “Пуща-Водиця – Контрактова площа”;

№ 14 “Просп. Відрадний – Контрактова площа”;

№ 16 “Ст. м. “Героїв Дніпра – Контрактова площа”;

№ 22 “Б-р Перова – завод ЗБК”;

№ 28-Д “Просп. Ватутіна – ст. м. “Позняки”.