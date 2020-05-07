У травні, з приходом тепла, починається сезон кліщів - небезпечних комах, які переносять інфекції. Щорічно зростає кількість українців, які заразилися інфекційними захворюваннями внаслідок укусів кліщів, тому важливо нагадати - як від них захиститися.

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Щорічно майже 20 тисяч українців страждають від укусів кліщів. Якщо укус не виявити вчасно і дозволити кліщу потрапити під шкіру, то це загрожує енцефалітом і хворобою Лайма (бореліоз). Остання може вражати нервову і серцево-судинну системи, суглоби і опорно-руховий апарат, привести до інвалідності.

Як правило, найбільш висока ймовірність підчепити кліща – в лісі, а не в міському парку. При цьому, варто пам’ятати, що від укусу кліща може постраждати не тільки людина, але й домашній улюбленець.

У більшості випадків кліща можна виявити на таких ділянках тіла: під пахвами, у вухах і біля вух, на шиї, всередині пупка, на згинах колін і ліктів, в волоссі і біля нього, між ногами, навколо талії. Щоб присмоктатися до тіла, кліщу необхідно біля двох годин, тому якщо відразу ж після відпочинку або прогулянки прийняти душ, ймовірність того, що комаха залишиться на тілі непоміченою – мінімізується.

Як уникнути укусів кліщів: поради

1. На природу бажано одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, кепку, панамку, косинку тощо. На світлому одязі побачити кліща значно простіше.

2. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Саме стільки часу необхідно комасі, щоб щільно присмоктатися до тіла.

3. Місце для привалів на природі звільніть від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. Кліщі можуть жити в таких місцях навіть частіше, ніж на лісових деревах.

4. При поверненні додому, відразу зніміть і ретельно огляньте одяг, виперіть і пропрасуйте його. Також потрібно негайно прийняти душ.

5. Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки і т.д.).

6. Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його також слід оглянути на наявність кліщів. Тварини так само можуть стати об’єктом для кліщів, як і люди.

7. Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це – аерозолі, які відлякують кліщів.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Якщо ж кліщ все-таки вкусив, то є кілька способів, як його дістати.

Найпростіший і безпечний – звернутися за медичною допомогою. Там шкідника правильно витягнуть, оброблять місце укусу, а також передадуть в лабораторію для аналізу.

Якщо ж можливості звернутися до фахівця немає, то кліща якомога швидше потрібно вяитягнути самостійно, але потім все одно звернутися до лікаря. Як правило, місце, до якого присмоктався кліщ, змащують невеликою кількістю олії (але це робити не обов’язково) і починають діставати шкідника підручними засобами. Його можна спробувати витягти ниткою, пінцетом, спеціальним медичним гачком (продається в аптеці).

Після того як кліща витягли – місце укусу потрібно обробити спиртом.

Варіант 1. Обернути пальці марлевою серветкою і намагатися дістати кліща, розхитуючи з боку в бік.

Варіант 2. Скористатися пінцетом чи петлею з нитки, яку потрібно закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, і повільно витягнути комаху разом з хоботком.

Важливо розуміти, що кліща не можна просто розчавити, оскільки збудники всередині його організму можуть потрапити на відкриту рану людини і викликати інфекційне захворювання.

Як дізнатися, чи був кліщ заразним

Після укусу кліща важливо дізнатися – чи не заразив він людину якоюсь інфекцією.

У більшості інфікованих людей на місці укусу кліща через деякий час виникає червона пляма, яка збільшується і може досягати в діаметрі до 20-30 см і більше. Як правило, це відбувається на 2 – 4 день після укусу, але також може проявитися тільки на 12 – 14 день, а іноді навіть через 2 місяці.

Протягом двох тижнів необхідно щодня вимірювати температуру тіла.

В такому випадку слід негайно звернутися за допомогою до лікаря-інфекціоніста.