Про це йдеться в статті The Economist “Рукостискання — потенційні провісники COVID-19”.

Біологи Девід Витворт та Сара Мела з Університету Аберіствіт в Уельсі вивчили, як різні ритуали вітання сприяють поширенню інфекційних захворювань. Для цього вони провели експеримент, учасники якого надягали рукавички. При цьому на одному випробуваному була стерильна рукавичка, а на іншому — заздалегідь опущена в сусід з бактеріями. Так їм вдалося з’ясувати, які способи вітань є “небезпечними”, а які “безпечними”.

Найбільш безпечний жест — стикнутися кулаками. Найбільш небезпечний — міцне рукостискання. Трохи менш небезпечним є звичайне рукостискання.

Посередині між ними розташувався жест “дай п’ять” — при ньому бактерій передається вдвічі більше, ніж при ударі кулаком, але вдвічі менше, ніж при рукостисканні.

При цьому наголошується, що чим довше вітання — тим вищою є ймовірність передачі інфекцій.

Хоча найбезпечнішим способом привітатися все ж залишається вітання без контакту, в зв’язку з епідемією коронавірусу набирають популярність неординарні жести. Наприклад, американський віце-президент почав вітатися, стукаючись ліктями. Цей спосіб був популярний під час минулих епідемій. Також з’явився так називає жест Wuhan shuffle, при якому люди вдаряються ногами один про одного. В Ірані ж як заміну вигадали битися стегнами.

“Заміна рукостискань для ударів кулаком, ліктем та ногою може допомогти уповільнити поширенняCOVID-19. Але епідеміологи кажуть, що найнадійніший спосіб зупинити хворобe, яка швидко поширюється, — це часте та ретельне миття рук”, — зазначили журналісти.