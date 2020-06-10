#Букви зібрали все найсмішніше + показали, як на перли президента у Facebook реагували.

Як відомо, 3-4 червня Президент Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на Хмельниччині (де, до речі, під час карантину відвідав кафе, за що не був оштрафований).

У поїздці Главу держави два дні супроводжували й попутно інтерв’ювали журналісти “Української правди”.

Почалося все з того, що президент заявив в інтерв’ю, що хотів заразитися коронавірусом:

Сказати, що українці здивувалися — нічого не сказати. Конкуренція була такою високою, що отримати лайк на цю тему могли лише найкращі:

Без мемів, як нам добре відомо — не можливо:

У разі, якщо ви забули, що таке анекдоти і як через них жартувати:

Були й довгопости, але значно веселіші, ніж вони бувають зазвичай:

На друге місце ставимо перл Зеленського про ботів Порошенка:

Сміялися, як то кажуть, усім Фейсбуком. Прокляті боти, що тут ще сказати:

Музичну паузу “порохоботики” також влаштовували:

Ще президент трішки наплутав зі Степаном Бандерою і постійно називав його БЕндерою. Можливо, то якось пов’язано з Зе-концепцією, але ми точно сказати не можемо:

Таке діло, звичайно ж, замемили:

А ще пан президент відзвітувався за свій жарт, в якому порівняв Україну з повією:

І про Путіна там було:

Виявилося, що були навіть такі перли, які #Букви не помітили:

Були й ті, хто намагався допомогти президентові вибратися з мулу, в який він сам себе закопував все інтерв’ю:

А ось, як ви вже зрозуміли, реакція на законодавче врегулювання статусу першої леді:

А ось коротко про вчорашні події. Для наймолодших: