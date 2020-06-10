#Букви зібрали все найсмішніше + показали, як на перли президента у Facebook реагували.
Як відомо, 3-4 червня Президент Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на Хмельниччині (де, до речі, під час карантину відвідав кафе, за що не був оштрафований).
У поїздці Главу держави два дні супроводжували й попутно інтерв’ювали журналісти “Української правди”.
Почалося все з того, що президент заявив в інтерв’ю, що хотів заразитися коронавірусом:
Сказати, що українці здивувалися — нічого не сказати. Конкуренція була такою високою, що отримати лайк на цю тему могли лише найкращі:
Без мемів, як нам добре відомо — не можливо:
У разі, якщо ви забули, що таке анекдоти і як через них жартувати:
Були й довгопости, але значно веселіші, ніж вони бувають зазвичай:
На друге місце ставимо перл Зеленського про ботів Порошенка:
Сміялися, як то кажуть, усім Фейсбуком. Прокляті боти, що тут ще сказати:
Музичну паузу “порохоботики” також влаштовували:
Ще президент трішки наплутав зі Степаном Бандерою і постійно називав його БЕндерою. Можливо, то якось пов’язано з Зе-концепцією, але ми точно сказати не можемо:
Таке діло, звичайно ж, замемили:
А ще пан президент відзвітувався за свій жарт, в якому порівняв Україну з повією:
І про Путіна там було:
Виявилося, що були навіть такі перли, які #Букви не помітили:
Були й ті, хто намагався допомогти президентові вибратися з мулу, в який він сам себе закопував все інтерв’ю:
А ось, як ви вже зрозуміли, реакція на законодавче врегулювання статусу першої леді:
А ось коротко про вчорашні події. Для наймолодших: