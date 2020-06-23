#Букви, як завжди, зібрали все найцікавіше.

Починалося все так: у вівторок, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських далекобійників. Глава держави розповів, що знайшов в соціальній мережі групу під назвою “ГВК” Ваговий контроль”, в якій 17 тисяч 864 людини, і підключився до неї. У цій групі користувачі, серед іншого, допомагали один одному уникати пунктів вагового контролю.

Це чи то обурило, чи то розвеселило Президента, тому він назвав таких водіїв “засранцями” і пообіцяв їх знайти.

“Розвеселили ви мене і розвеселили всіх. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, не здатні, то хоча б трохи не заважайте. Тому що все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче”, – сказав президент.

Користувачі Мережі масово критикували Зеленского за те, що “відосікі” — не про те і “приколи” не на часі. Нагадали і про триваючу війну з Росією, і про вибух будинку на Позняках, і про економічну кризу: