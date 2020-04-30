Як жити після карантину – експерт розповів про зміни в медсистемі

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.
Лінчевський підкреслив, що треба створити дієву мережу, для того, щоб максимально тестувати всіх, хто потенційно може інфікувати інших, відправляти їх на ізоляцію.
“По-друге, потрібна система моніторингу контактів з інфікованими. У результаті вдома будуть сидіти не десять сімей, а одна. Але ефект буде той самий. Зараз же ми допускаємо, що хворий може потенційно бути будь-де. А коли тестування буде справді масовим, можна буде ізолювати вдома лише частину людей, лише тих, хто справді інфікований. І третій критерій – підготовка лікарень – створення оптимальних умов для того, щоб усім, хто буде госпіталізований, надавалася якісна допомога”, – пояснив він.
Колишній заступник міністра охорони здоров’я нагадав, що колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун докладно писала про вихід з карантину, приводила рекомендації американської медичної асоціації.
Вона пояснила, що АМА (American Medical Association) визначила чотири основні критерії, тільки при виконанні яких можна планувати ослаблення обмежувальних заходів.
“Виконання цих завдань – залізна основа для планування виходу з карантину та зняття будь-яких обмежень”, – підкреслила ексміністр.
Ці чотири критерії такі:
- Зведення до мінімуму ризику передачі вірусу SARS-CoV-2, що базується на основі стійких доказів появи тенденції до зменшення кількості нових випадків інфікування та смертей.
- Надійна, чітко налагоджена та забезпечена усім необхідним мережа тестування.
- Забезпечена необхідними ресурсами та налагоджена система моніторингу і відстеження контактів.
- Лікарні та медичні працівники повністю забезпечені необхідними ресурсами. Це і засоби індивідуального захисту, і необхідна кількість обладнання, зокрема, апаратів ШВЛ на кількість ліжок у мережі медичних закладів.
“У плануванні ослаблення обмежень, важливо забезпечити виконання цих чотирьох критеріїв, а вже після думати про все інше. Якщо цього немає, планувати зняття обмежень може бути небезпечно. Тому зараз виконання вищевказаних критеріїв має стати беззаперечним пріоритетом для уряду”, – підкреслила Супрун.
- Олександр Лінчевський вважає, що через непідготовленість системи охорони здоров’я, хабом поширення коронавірусної інфекції можуть стати лікарні.