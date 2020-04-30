Як жити після карантину – експерт розповів про зміни в медсистемі

Лікар і колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вважає, що медична спільнота досить чітко визначає критерії підготовленості до виходу з карантину.

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

Лінчевський підкреслив, що треба створити дієву мережу, для того, щоб максимально тестувати всіх, хто потенційно може інфікувати інших, відправляти їх на ізоляцію.

“По-друге, потрібна система моніторингу контактів з інфікованими. У результаті вдома будуть сидіти не десять сімей, а одна. Але ефект буде той самий. Зараз же ми допускаємо, що хворий може потенційно бути будь-де. А коли тестування буде справді масовим, можна буде ізолювати вдома лише частину людей, лише тих, хто справді інфікований. І третій критерій – підготовка лікарень – створення оптимальних умов для того, щоб усім, хто буде госпіталізований, надавалася якісна допомога”, – пояснив він.

Колишній заступник міністра охорони здоров’я нагадав, що колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун докладно писала про вихід з карантину, приводила рекомендації американської медичної асоціації.

Вона пояснила, що АМА (American Medical Association) визначила чотири основні критерії, тільки при виконанні яких можна планувати ослаблення обмежувальних заходів.

“Виконання цих завдань – залізна основа для планування виходу з карантину та зняття будь-яких обмежень”, – підкреслила ексміністр.

Ці чотири критерії такі:

Зведення до мінімуму ризику передачі вірусу SARS-CoV-2, що базується на основі стійких доказів появи тенденції до зменшення кількості нових випадків інфікування та смертей. Надійна, чітко налагоджена та забезпечена усім необхідним мережа тестування. Забезпечена необхідними ресурсами та налагоджена система моніторингу і відстеження контактів. Лікарні та медичні працівники повністю забезпечені необхідними ресурсами. Це і засоби індивідуального захисту, і необхідна кількість обладнання, зокрема, апаратів ШВЛ на кількість ліжок у мережі медичних закладів.

“У плануванні ослаблення обмежень, важливо забезпечити виконання цих чотирьох критеріїв, а вже після думати про все інше. Якщо цього немає, планувати зняття обмежень може бути небезпечно. Тому зараз виконання вищевказаних критеріїв має стати беззаперечним пріоритетом для уряду”, – підкреслила Супрун.