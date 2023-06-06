6 червня російські окупанти зруйнували один з найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

Каховська ГЕС (Гідроелектростанція) є однією з найбільших гідроелектростанцій в Україні. Вона розташована на річці Дніпро, в районі міста Каховка, Херсонської області. Будівництво станції було проведено в період з 1950 до 1956 року.

ГЕС використовує воду з Дніпра для виробництва електроенергії шляхом пропускання води через турбіни, що приводять генератори.

В перші дні повномасштабного вторгнення Росія захопила Каховську ГЕС.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська планують підірвати греблю Каховської ГЕС на Херсонщині та звинуватити у цьому Україну.

Тоді українська влада попереджала, що якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон, можуть опинитися в зоні швидкого затоплення, і сотні тисяч людей можуть постраждати.

11 листопада 2022 року російські війська уразили понад 400 українських об’єктів електро- та теплопостачання. Потужним вибухом було зруйновано дорожнє полотно ГЕС з боку правого берега. Тоді затвори для скидання води майже не постраждали, тому ризик підтоплення нижче за течією хоч й був, але незначний.

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Подібні дії заборонені Женевською конвенцією та вважаються воєнним злочином.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської

ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Внаслідок підриву у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу. Також, знижується рівень води у водосховищі Запорізької ТЕС. В Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.

Однак, у МАГАТЕ заявили, що їхні експерти “уважно стежать за ситуацією” після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки”.

Українська енергосистема працює стабільно. Підрив не вплине на водопостачання Києва.

Із зон затоплення на Херсонщині евакуюють людей. Зокрема у місті Херсон розгорнуто 4 евакуаційних пункти. Проте, російські військові атакували Херсон, коли місцевим мешканцям намагалися допомогти евакуюватися. Внаслідок цього поранення отримали двоє херсонських поліцейських.

На тлі надзвичайної ситуації через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення, а у МОЗ нагадали про правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.