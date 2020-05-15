Пацієнту, який подав декларацію про вибір лікаря, доступний перелік гарантованих послуг первинної медичної допомоги, включно з дослідженнями і швидкими тестами.

Про це повідомляє пресслужба Національної службою здоров’я України в Facebook

У перелік безкоштовних досліджень і тестів входять:

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.

2. Загальний аналіз сечі.

3. Глюкоза крові.

4. Загальний холестерин.

5. Швидкий тест на вагітність.

6. Швидкий тест на тропонін.

7. Швидкий тест на ВІЛ.

8. Швидкий тест на вірусні гепатити.

“За звичкою, сформованою в старій системі, пацієнти продовжують нести в лабораторії або кабінет забору аналізів “вату-спирт-баночку”, в той час, коли це вже оплачено Національною службою здоров’я. Пацієнт може абсолютно безкоштовно пройти ці види досліджень”, – підсумували в НСЗУ.