Про це повідомляє пресслужба Національної службою здоров’я України в Facebook
У перелік безкоштовних досліджень і тестів входять:
1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Швидкий тест на вагітність.
6. Швидкий тест на тропонін.
7. Швидкий тест на ВІЛ.
8. Швидкий тест на вірусні гепатити.
“За звичкою, сформованою в старій системі, пацієнти продовжують нести в лабораторії або кабінет забору аналізів “вату-спирт-баночку”, в той час, коли це вже оплачено Національною службою здоров’я. Пацієнт може абсолютно безкоштовно пройти ці види досліджень”, – підсумували в НСЗУ.
- Раніше Володимир Зеленський у фільмі “Рік президента Зеленського” заявив, що після пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні необхідно змінити підхід до медичної реформи, оскільки спалах захворювання показав, що в країні, крім професійних медиків, нічого немає.