Чимало країн Європи почали відкривати свої кордони, закриті через епідемію COVID-19. Правила та графік відкриття кордонів в кожній країні особливий.

Телеканал Euronews склав гід по кожній європейській країні.

Албанія

Комерційні рейси доАлбанії відновлено 15 червня. Наразі всі громадяни та жителі ЄС мають право в’їжджати в Албанію. У країну можна дістатися рейсами з Німеччини, Італії, Великої Британії, Сербії, Австрії, Греції та Туреччини.

Очікується, що пасажири авіарейсів проходитимуть через “дезінфекційний тунель”, також проводитиметься температурний скринінг. Будь-яка людина з температурою тіла вище 37,5° С має пройти медичне обстеження.

Австрія

4 червня Австрія вперше відкрила свої сухопутні кордони з Німеччиною, Швейцарією, Ліхтенштейном, Словаччиною, Словенією, Угорщиною та Чеською Республікою.

Країна знову відкрила кордон з Італією з 16 червня, але було винесено попередження щодо поїздкок до регіону Ломбардія.

Для більшості країн Європейського Союзу немає ніяких обмежень, за винятком мандрівників з Великої Британії, Швеції та Португалії, які все ще мають надати медичну довідку та пройти самоізоляцію.

Люди, що прибувають до Австрії “з будь-якої іншої країни”, мають пред’явити медичну довідку, що підтверджує наявність негативного тесту COVID-19.

Прибуття літаком неможливе з країн за межами Шенгенської зони.

Бельгія

У Бельгії відкрилися кордони з Європейським союзом, а також Великою Британією та чотирма іншими країнами Шенгенської зони (Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія та Норвегія).

Обов’язкового карантину або перевірки стану здоров’я немає. Сполучення з країнами, що не входять до Європейського союзу та знаходяться за межами Шенгенської зони, залишається під забороною.

Болгарія

Болгарія відкрила свої кордони 1 червня для країн ЄС, Великої Британії, Сан-Марино, Андорри, Монако, Ватикану, Сербії, Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, а також для медичних працівників та членів сімей болгарських громадян.

Туристи з Бельгії, Португалії, Швеції та Великої Британії після прибуття мають пройти 14-денну самоізоляцію.

Туристи з інших країн при перетині кордону мають підписати документ, який підтверджує, що вони були поінформовані про антиепідемічні заходи в країні та про ризики, пов’язані з COVID-19.

Боснія і Герцеговина

Кордон наразі відкритий тільки для громадян Хорватії, Чорногорії і Сербії. В’їжджати в країну можуть дипломати, жителі Боснії і Герцеговини, водії вантажного транспорту.

Велика Британія

Кордони наразі відкриті. З 8 червня гості з-за кордону (за винятком тих, що приїхали з Ірландії, Нормандських островів або острова Мен) мають проходити 14-денну самоізоляцію та надати інформацію про поїздку і контактну інформацію.

Як і в інших країнах, представники деяких професій звільнені від цих правил, наприклад, медичні працівники, які подорожують для надання медичної допомоги в країні.

Греція

Туристичні поїздки до Греції з країн ЄС поновилися 15 червня. Відкрили аеропорти в Афінах і Салоніках. Мандрівники зобов’язані зробити тест на коронавірус. Якщо результат тесту негативний, мандрівники можуть продовжити шлях до місця призначення.

З 1 липня, як очікується, відновлять міжнародні рейси в усі аеропорти Греції. Пасажири піддаватимуться випадковим перевіркам після прибуття.

Прибуття морем також буде дозволено з 1 липня, при цьому мандрівники будуть проходити вибіркове тестування.

Данія

Кордони Данії зараз відкриті для більшості європейських країн, але це може бути змінено. Список країн оновлюється щотижня. Зараз закриті кордони, наприклад, зі Швецією та Португалією.

Ірландія

Ірландські органи охорони здоров’я наразі вимагають, щоб кожен. хто прибуває до Ірландії, за винятком громадян з Північної Ірландії, самоізолювалися на 14 днів після прибуття. При цьому всі, що прибувають, мають заповнити форму, в якій вказується місце проходження самоізоляції.

Виняток — перевізники, пілоти та морської персонал.

Ісландія

Ісландія знову відкрита для мандрівників з ЄС та Великої Британії 15 червня.

Туристи проходять тестування після прибуття. За кілька годин вони отримують результат на свій телефон в спеціальному додатку.

Протягом перших двох тижнів тестування робили безкоштовно. З 1 липня вартість обов’язкового тесту встановлено на рівні 100 євро, особам молодше 16 років — безкоштовно.

Іспанія

21 червня Іспанія знову відкрила свої кордони з країнами-членами ЄС, країнами Шенгенської зони і Великою Британією. Мандрівників не зобов’язують самоізолюватись.

Італія

Італія відкрила свої кордони 3 червня для громадян ЄС, Великої Британії, Шенгенської зони, Андорри та Монако, Ватикана та Сан-Марино. Мандрівникам, які прибувають з зазначених країн, не потрібно проходити самоізоляцію, якщо вони не були в будь-якій іншій країні за 14 днів до прибуття в Італію.

Італія відмовилася від відкриття своїх кордонів для країн, які не є членами ЄС, 1 липня, як це було рекомендовано Радою ЄС.

Кіпр

Кіпр відкрив кордони і відновив туристичні поїздки 9 червня. Країна обіцяє покрити витрати на охорону здоров’я в разі зараження того, хто прибув, коронавірусом на території острова.

Для мандрівників з різних країн діють різні правила. Так для прибулих з країн “категорії А” (Австрії, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Норвегії, Словаччини, Словенії та Швейцарії) ніяких обмежень немає .

Мандрівники з країн “категорії Б” (Ізраїлю, Польщі та Румунії) мають надати довідку про стан здоров’я.

В’їзд з країн, яких немає в цих списках, дозволено лише у виняткових випадках і потребує схвалення уряду.

Латвія

15 травня Латвія відкрила кордони з Естонією та Литвою. З 1 червня ніяких перевірок для тих, хто перетинав кордон з Литвою, не проводилося.

З 3 червня жителі країн ЄС і ЄЕЗ, а також Швейцарії мають змогу в’їжджати, не проходячи 14-денну самоізоляцію, якщо в країні, з якої вони прибули, число випадків COVID-19 за останні два тижні не перевищує 15 на 100 000 населення.

З країнами, де цей показник перевищено, сполучення також може бути відновлено, але тих, хто прибуває, зобов’яжуть пройти 14-денну самоізоляцію.

Рада ЄС рекомендувала країнам-членам блоку відкрити кордони з Латвією.

Литва

Литва відкрила свої кордони для громадян з ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великої Британії, але за умови, що захворюваність COVID-19 в країні має бути на рівні до 25 випадків на 100 000 населення за останні два тижні. Обов’язкової самоізоляції для тих, хто прибуває з цих країні, немає.

Водночас для громадян з країн, де цей показник перевищено, введено обов’язкову самоізоляцію.

Люксембург

Кордон Люксембургу з Німеччиною знову відкрився 15 травня. Поїздки з/в Люксембург не обмежувалися іншими європейськими країнами, але поїздки з-за меж Європи заборонено.

Мальта

Міністерство туризму Мальти оголосило, що 1 липня воно відновить туристичні поїздки. В цей день будуть відкриті кордони для мандрівників з Німеччини, Австрії, Кіпру, Швейцарії, італійських островів Сицилії і Сардинії, Ісландії, Словаччини, Норвегії, Данії, Угорщини, Фінляндії, Ірландії, Литви, Ізраїлю, Латвії, Естонії, Люксембургу, Чехії, Італії , Франції, Польщі, Іспанії, Хорватія та Греція.

Обмеження на всі інші напрямки рейсів буде скасовано 15 липня.

Нідерланди

Уряд Нідерландів обмежував поїздки людей з третіх країн до 1 липня, але громадяни ЄС, включаючи громадян Великої Британії, тепер можуть в’їжджати в країну. Туристів з Великої Британії та Швеції закликають до самоізоляції протягом 14 днів.

Німеччина

15 червня Німеччина скасувала обмеження для мандрівників, що прибувають з ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Великої Британії. Водночас уряд не рекомендує до кінця літа відвідувати країни за межами ЄС.

Після прибуття мандрівники мають самоізолюватися на 14 днів.

Норвегія

Норвегія відкрила кордони з Данією, Ісландією і Фінляндією 15 червня. Мандрівники з країн ЄЕЗ/Шенгенської зони з “прийнятним рівнем зараження” зможуть відвідати країну з 15 липня. Список країн, в’їзд з яких буде дозволено, оприлюднять 10 липня, він буде оновлюватися кожні два тижні.

Зараз ті, хто повертається з-за кордону, повинні пройти 10-денну самоізоляцію.

Польща

Кордони для громадян ЄС були знову відкриті 13 червня. Зовнішні кордони Польщі з ЄС залишаються закритими, дозволено лише за особливих обставин.

Португалія

В країну допускаються громадяни країн ЄС, Шенгенської зони і пасажири з Великої Британії, Бразилії, Товариства португаломовних країн, США, Канади, Венесуели та Південної Африки.

Карантин обов’язковий тільки для тих, хто прибуває з Азорських островів і острова Мадейра.

Росія

8 червня Росія заявила, що частково відкриє свої кордони. Дата відновлення міжнародних авіарейсів ще не встановлена. Залишати країну буде дозволено для роботи, в медичних або навчальних цілях, а також для догляду за родичами.

Румунія

Люди, що прибувають з Австрії, Болгарії, Чеської Республіки, Кіпру, Хорватії, Швейцарії, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини, Словенії та Угорщини, не повинні проходити обов’язкову самоізоляцію. Список таких країн оновлюється щопонеділка.

Особи, які прибувають з інших країн ЄС/ЄЕЗ/Шенгенської зони мають самоізолюватись на 14 днів після прибуття.

Сербія

Кордони Сербії відкриті.

Словаччина

10 червня Словаччина знову відкрила свої кордони з Німеччиною, Ліхтенштейном, Швейцарією, Словенією, Хорватією, Болгарією, Грецією, Кіпром, Мальтою, Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією, Норвегією, Данією та Ісландією.

Кордони країни з Австрією, Угорщиною та Чеською Республікою були відкриті кількома днями раніше, 5 червня.

Словенія

Словенія знову відкрила кордони 15 травня. До переліку країн, з якими сполучення було відновлено, потрапили Австрія, Хорватія, Угорщина, Чорногорія і Італія.

Громадяни з країн з високим рівнем поширення COVID-19 мають пройти 14-денну самоізоляцію після прибуття.

Туреччина

Туреччина відкрила свої кордони для всіх іноземних мандрівників. Закрито лише сухопутний кордон з Іраном. Тим, хто прибувають, можливо, доведеться пройти огляд лікаря.

Угорщина

Угорщина відкрила свої кордони без обмежень для громадян Європейського Союзу, Європейського економічного простору (виключаючи Велику Британію) та Швейцарію 21 червня.

Громадянам Сербії також дозволено перетинати кордон. Українцям дозволено на строк до 24 годин, якщо вони залишаються в межах 30 кілометрів від кордону.

Ділові поїздки дозволені для представників зареєстрованих в ЄС або ЄЕЗ компаній з Японії та Південної Кореї.

12 червня Угорщина відкрила кордон з Австрією, Словаччиною, Хорватією, Чеською Республікою, Словенією і Сербією без необхідності для тих, хто прибуває, проходити карантин.

Фінляндія

Фінляндія відкрила кордони з Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією та Литвою з 15 червня. Громадяни з цих країн не мають проходити самоізоляцію.

В’їзд з Німеччини, Італії, Австрії, Греції, Швейцарії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Ліхтенштейну, Ірландії, Кіпру та Хорватії обмежений, термін дії обмежень закінчується 12 липня.

Громадяни з Шенгенської зони і Великої Британії можуть в’їжджати в країну за “важливих причин” (сімейні обставини, робота тощо).

Франція

Мандрівникам з країн-членів ЄС, а також Андорри, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Норвегії, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикану дозволено відвідувати країну з 15 червня без довідки про стан здоров’я або самоізоляції.

Тих, хто прибув з Іспанії і Великої Британії, закликають добровільно пройти карантин. 1 липня Франція знову відкрила свої кордони для списку країн, які не є членами ЄС, як то рекомендувала Рада Європи.

Хорватія

Хорватія почала відкривати свої кордони в середині травня без обмежень для громадян Чехії, Угорщини, Австрії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словенії, Німеччини та Словаччини.

Кордони залишаються відкритими для громадян ЄС та Великої Британії, також без обмежень.

З 25 червня для мандрівників з Північної Македонії, Сербії, Косово та Боснії 25 червня після нового спалаху коронавірусу в регіоні було запроваджено обов’язкову самоізоляцію.

Чорногорія

В’їзд з країн, де кількість хворих на COVID-19 менше ніж 25 на 100 тисяч осіб, дозволений без обмежень.

Мандрівники з Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії, Італії та України мають пройти тест на COVID-19. Громадяни Франції, Великої Британії та Іспанії та інших країн мають самоізолюватися після прибуття.

Чехія

Чехія відкрила кордони з Австрією і Німеччиною 5 червня. Зі Словаччиною та Угорщиною — 27 травня, але з обмеженнями.

Інші країни ЄС були розділені на групи в залежності від ризику: зелену, оранжеву і червону.

З 15 червня жителі Чехії і громадяни ЄС із зелених країн могли подорожувати в країну та з неї без будь-яких обмежень. З жовтої групи (Франція, Італія, Іспанія та ін.) повинні мати довідку про стан здоров’я для в’їзду в країну.

Ті, хто в’їжджає з Великої Британії та Швеції ( “червоні” країни) зобов’язані проходити тест на COVID-19 та самоізолюватись.

Швейцарія

Швейцарія відкрила кордони для всіх країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну 15 червня. З 24 червня відкриті кордони для громадян з посвідкою на проживання або дозволом на роботу.

В’їзд можливий тільки через аеропорти в Цюріху, Женеві і Базелі, карантинних обмежень для тих, хто прибуває, немає.

Швеція

Швеція обмежила “несуттєві поїздки” з країн за межами ЄС/ЄЕЗ (крім Великої Британії та Швейцарії) в березні. Обмеження було продовжено до 7 липня.

Естонія

15 травня Естонія відкрила кордони з балтійськими сусідами, 1 червня — з іншою частиною ЄС, Шенгенською зоною і Великою Британією.

Ті, хто приїжджає з країн з високим рівнем інфікування, мають самоізолюватись на два тижні. На пунктах в’їзду проводиться медогляд.