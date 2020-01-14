Проєкт українських журналістів StopFake назвав головні фейки, які поширювалися в російських ЗМІ про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Відео опубліковано на YouTube-каналі “Крим.Реалії”.

“Петро Порошенко напився і почав брехати про свій героїзм на Майдані, де він не був”

У сюжеті федерального телеканалу “Росія 24” журналісти заявили: “Ніхто і ніколи не вважав Порошенка героєм Майдану, тому що його там ніхто і ніколи не бачив. На сцені Майдану він практично не з’являвся. Крім заяв Порошенка ніяких інших підтверджень немає”.

У відповідь на це українські журналісти показали кадри відео, яке було знято 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку, де Петро Порошенко нахилився над пораненим і намагається йому допомогти.

“Порошенко в Житомирі втік від протестуючих націоналістів”

“Українські радикали змусили Петра Порошенка бігти з власного мітингу в Житомирі. Колись його прихильники зробили йому досить холодний прийом”, – розповів ведучий російського телеканалу.

Його слова були підкріплені фотографією з мітингу:

Варто зазначити, що це відредаговане фото. Адміністрація Президента в березні 2019 року опублікувала спростування і фото, з якого був вирізаний шматок:

“Порошенко вбив свого старшого брата”

Українські журналісти зазначають, що цей фейк “народив” телеканал “1+1″, який належить Ігорю Коломойському, але його із задоволенням цитували російські пропагандисти”.

“Петра Порошенка українські ЗМІ звинуватили у вбивстві його старшого брата. В ефірі телеканала “1+1″ один молдавський політик Ренат Усатий навіть продемонстрував документ, що підтверджує причетність чинного президента України до створення ряду ОЗУ в Молдові, і до організації вбивства Михайла Порошенка”, – заявив ведучий в ефірі телеканалу “Росія 24”.

Нібито приводом для вбивства брата стали акції скляного заводу в Молдові і Кишинівського універмагу.

Автори проєкту StopFake підкреслили, що російські пропагандисти навіть не спромоглися перевірити слова Усатого – чи взагалі розслідувалася молдавськими правоохоронцями така справа.

“Порошенко – страшенний корупціонер”

Раніше Юлія Тимошенко публічно заявила, що нібито ЄС та США проти Порошенка відкрили кримінальну справу за корупцію.

“Я хочу повідомити важливу новину: щойно стало відомо, що Європейський союз почав проти президента Петра Порошенка антикорупційне розслідування”, – сказала лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Але як виявилося, правоохоронні органи ЄС незабаром спростували інформацію про кримінальні справи проти Порошенка.

Неперевірена інформація від BBC

А ще журналісти згадали випадок з британською телерадіокомпанією BBC, яка опублікувала неперевірену інформацію про Петра Порошенка про те, що “особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен нібито отримав таємний платіж в розмірі 400 тисяч або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком і Дональдом Трампом в червні 2017 року”.

Після цього Порошенко подав на BBC до судуі телерадіокомпанія цей суд програла.

9 лютого Високий суд Лондона на попередніх слуханнях встав на сторону президента України Петра Порошенка, назвавши “однобоким” матеріал британського видання ВВС про можливу оплату зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом.

Суму неустойки – 1,75 млн грн, – яку виплатили Порошенко, президент передав фонду “Повернись живим” і ГО “Допоможи фронту”.