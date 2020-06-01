З 1 червня українців у багатьох сферах життя очікують зміни: чергове послаблення карантину, запуск залізничного сполучення, відкриття дитсадків.

Про це розповідають #Букви.

Пом’якшення карантину

З 1 червня в Україні починається третій етап пом’якшення карантину.

З сьогоднішнього дня області за показниками можуть перейти на новий етап послаблень: дозволяється робота басейнів і спортзалів, а також відвідування освітніх занять в групах не більше десяти осіб, наприклад, автошколи.

На вході повинні стояти антисептики. Кожному відвідувачеві повинні проводити температурний скринінг – якщо вище 37,2, то людина не допускається в приміщення. Персонал повинен бути в масках.

Робота дитячих садків

З 1 червня в Києві повинні відновити роботу дитячих садків. У МОЗ України погодили новий санітарний регламент, який регулює роботу дитсадків на черговому етапі ослаблення карантину. Дітям і вихователям будуть щодня міряти температуру; в приміщеннях обов’язкове дезінфекція; заборонені м’які іграшки, товсті килими.

Відновлення руху залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом

З першого дня літа “Укрзалізниця” запустить 42 поїзди і 214 електричок, але пізніше їх кількість можуть збільшити. Залізничне сполучення запускається не у всіх областях. Зараз є рішення обласних комісій по відновленню повідомлення в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській і Черкаській областях.

Пасажирські перевезення по залізниці на заході України буде відновлено з 4 червня.

Робота ресторанів

З 10 червня в Україні повинні відкрити кав’ярні та ресторани. Заклади працюватимуть не тільки на винос і на літніх терасах, а й в приміщеннях. Звичайно, люди повинні зберігати соціальну дистанцію і по можливості знаходитися в масках.

Правила виїзду за кордон

З 1 червня при поїздках за кордон українці можуть подавати e-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”. Для цього треба завантажити мобільний додаток.

Електронний паспорт громадянина України та електронний паспорт для виїзду за кордон прирівнюється до паперового.

Авіасполучення з іншими країнами

З 15 червня Україна повинна відновити міжнародне авіасполучення.

“Нова пошта” буде брати гроші за зберігання посилок

На період карантину “Нова Пошта” скасувала плату зберігання посилок в відділеннях. Однак з 1 червня всі повертається до колишніх правил. Посилки зберігаються на пошті безкоштовно протягом семи календарних днів, а на восьмий день вже буде нараховуватися плата.

При цьому плату не будуть нараховувати до 7 червня включно – для відправлень, які надійдуть до відділень до 1 червня.

Обмеження на рух вантажівок

З 1 червня в Україні рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни дорогами державного значення і при температурі вище +28 градусів буде обмежено.

10 гривень монетою

Національний банк вводить в обіг монети номіналом 10 гривень. Нові монети стануть дійсним платіжним засобом на території України з 3 червня 2020 року.

Це буде невелика за розміром і легка монета. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена ​​з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Камери фіксації порушень ПДР

З 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Вони розміщені на ділянках, де фіксувалася концентрація ДТП.

Нагадаємо, що систему автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в столиці запустили в тестовому режимі 12 березня.

Зниження ціни на газ

“Нафтогаз” у червні знизить ціну на природний газ для промислових споживачів на умовах передоплати, на 20,7% в порівнянні з ціною поточного місяця – до 3255,6 гривень за тисячу кубів.

У червні українцям прийдуть дві платіжки за газ – одна за фактично спожитий в травні газ, а друга вже за транспортування газу в червні.

Завершення адаптивного карантину

На засіданні Кабінету Міністрів 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.