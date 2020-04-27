В Україні ослаблення карантину можна очікувати з 11 травня, але при цьому буде враховуватися динаміка захворювань. Деякі європейські країни вже відмовляються від жорстких обмежень на тлі зниження рівня захворюваності.

#Букви розповідають, які країни вже вийшли з карантину, а які готуються.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що багато штатів можуть почати повернення до нормального життя вже до 1 травня. Карантинні заходи торкнулися понад 97% населення США.

Так, на Алясці ресторанам і бізнесу в сфері послуг дозволили відкритися 24 квітня, але з дотриманням обмежень. В Арізоні карантинні обмеження (в рамках яких жителі повинні залишатися вдома) будуть діяти до 30 квітня. З 1 травня можливі деякі послаблення.

У Колорадо з 27 квітня, роздрібні підприємства з сервісом доставки можуть відновити свою роботу. Також можуть поновитися деякі медичні процедури.

Такі сервіси, як персональні тренування або стрижка собак, зможуть працювати з дотриманням соціального дистанціювання.

Більше інформації щодо штатів за посиланням.

Уряд Бельгії затвердив план щодо виходу країни з карантину. З 4 травня обмеження почнуть скасовувати в три етапи.

Франція частково послабить карантин в країні з 11 травня. Спочатку дозволять роботу підприємствам торгівлі, за винятком барів і ресторанів.

Іспанія продовжила надзвичайний стан в країні до 9 травня.

В Австрії збираються пом’якшити карантин з 1 травня.

У Литві з 27 квітня відкриваються вуличні кафе за тієї умови, що за одним столиком буде перебувати не більше двох людей.

В Ізраїлі частково послабили карантин: відновили роботу перукарні, салони краси та деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на винос.

Уряд Грузії оголосив про наміри послабити карантин з 27 квітня. У країні буде знято заборону на пересування легкових автомобілів, який був введений 17 квітня. Також роботу відновлять таксі.

Крім того, в Грузії з 27 квітня відновляться роздрібні і оптові онлайн-продажу, а також доставка будь-яких товарів. Режим надзвичайного стану в Грузії, запроваджений через загрозу поширення коронавірусу, продовжено до 22 травня.

В Іспанії з 2 травня будуть дозволені прогулянки, якщо щоденні показники захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції продовжать знижуватися.

Нагадаємо, що цього року іноземні туристи вже не зможуть відпочити в Іспанії через пандемію COVID-19.

В Австрії з 14 квітня пом’якшили карантин. Дозволено відкривати магазини площею менше 400 квадратних метрів, господарські магазини і садові центри. При цьому в супермаркети і аптеки вхід тільки у масках.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що немає необхідності вводити карантин або суворі обмеження в країні. Лукашенко називає пандемію коронавірусу “психозом”.

Крім того, Білорусь з 25 квітня відкрила регулярне пасажирське авіасполучення з Віднем (Австрія).

У Молдові пом’якшити карантин планують з 27 квітня. Так, з сьогоднішнього дня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів. Якщо це спеціалізований, окремий магазин, торгівля дозволена, але при суворому дотриманні санітарних норм.

Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.

У Словаччині також пом’якшують карантинні обмеження. З середи, 22 квітня, відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.

Чехія з 24 квітня відкрила кордон. З 27 квітня повинні відкритися магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торгових центрах, а також фітнес-центри і зоопарки. 11 травня відкриються торговельні центри, перукарні, масажні салони, музеї. А 25 травня відкриють кафе і ресторани і знімуть більшість інших обмежень.

З 27 квітня в Азербайджані відновлять продаж газет, книг і канцелярської продукції. Також відкриються агентства з надання послуг громадянам і соціальних інновацій (аналог українського ЦНАПу).

Крім того, в країні зможуть повернутися до роботи репетитори, однак проводити групові заняття буде як і раніше заборонено.

Також з 27 квітня в Азербайджані відновиться робота торгових точок з продажу одягу, парфумерії, косметики, меблів, квітів, автомобілів, сільськогосподарської техніки та ювелірних виробів.

Уряд Греції ухвалив рішення щодо подовження карантинних обмежувальних заходів до 4 травня..

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про продовження терміну закриття кордонів країни до 11 травня.

Варто зазначити, що в Японії вирішили відмовитися від жорсткого карантину, оскільки “знищення коронавірусу неможливо” і потрібно захистити економіку.

У Саудівській Аравії почали послаблювати карантин: король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд розпорядився скоротити комендантську годину у всіх регіонах країни з 17:00 до 09:00 за місцевим часом. Такий режим буде діяти з 26 квітня по 13 травня.

З 20 квітня обмеження пом’якшили в Данії. Там запрацював малий бізнес, відкрилися школи (з 27 квітня для учнів 1-4 класів) і дитячі сади.