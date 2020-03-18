Про це йдеться в матеріалі #Букв “Вперед у минуле, або що НБУ робитиме із курсом гривні”.

Так, у п’ятницю, 13 березня, офіційний курс був 25,85 грн за долар, то в понеділок 16 березня курс виріс до 26,08 грн за долар, у вівторок – до 26,52 грн за долар, то на середу 18 березня курс склав 27,05 грн за долар.

Керуючий партнер Capital Times Ерік Найман на своїй сторінці у Facebook допустив, що НБУ за нинішніх валютних резервів зможе стримувати курс гривні мінімум до травня поточного року. Гривня упаде до 30 за долар, але це стане “навіть благом для економіки України”, бо так вдасться наповнювати держбюджет.

Старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин вважає, що курс не впаде нижче 27,5 грн за долар, якщо НБУ і далі дотримуватиметься своєї поточної політики, а обмеження на рух транспорту й далі діятимуть на час карантину.

Востаннє долар коштував 27 гривень у червні 2019 року.