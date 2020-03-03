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Яким буде новий склад уряду Шмигаля: названі імена

На закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 3 березня ухвалили рішення про кадрові перестановки в Уряді.

Вівторок, 3 березня 2020, 22:12

Про це повідомляють джерела #Букв.

Свої кандидатури озвучив президент України Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції.

Так, прем’єр Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов’язки прем’єра буде нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Новий Кабмін буде виглядати так:

Міністерство розвитку економіки і торгівлі України – Жуковський Роман Сергійович

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України – Федоров Михайло Альбертович

Віцепрем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад і територій – Чернишов Олексій Михайлович

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Кулеба Дмитро Іванович

Міністерство з питань окупованих територій України – Резніков Олексій Юрійович

Міністерство промислового розвитку і оборонного комплексу України – Коростельов Олег Петрович

Міністерство спорту України – Немчінов Олег Миколайович

Міністерство внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович

Міністерство фінансів України – Уманський Ігор Іванович

Міністерство сільського господарства України – Милованов Тимофій Сергійович

Міністерство інфраструктури України – Криклій Владислав Артурович

Міністерство охорони здоров’я України – Ємець Ілля Миколайович

Міністерство молоді – Вадим Маркович Гутцайт

Міністерство соціальної політики України – Лазебна Марина Володимирівна

Міністерство оборони України – Таран Андрій Миколайович

У фракції не визначилися з посадою глав Міненергетики, Міносвіти і Мінкультури.

Теги: Кабмін

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