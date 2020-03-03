Яким буде новий склад уряду Шмигаля: названі імена

Про це повідомляють джерела #Букв.
Свої кандидатури озвучив президент України Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції.
Так, прем’єр Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов’язки прем’єра буде нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
Новий Кабмін буде виглядати так:
Міністерство розвитку економіки і торгівлі України – Жуковський Роман Сергійович
Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України – Федоров Михайло Альбертович
Віцепрем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад і територій – Чернишов Олексій Михайлович
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Кулеба Дмитро Іванович
Міністерство з питань окупованих територій України – Резніков Олексій Юрійович
Міністерство промислового розвитку і оборонного комплексу України – Коростельов Олег Петрович
Міністерство спорту України – Немчінов Олег Миколайович
Міністерство внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович
Міністерство фінансів України – Уманський Ігор Іванович
Міністерство сільського господарства України – Милованов Тимофій Сергійович
Міністерство інфраструктури України – Криклій Владислав Артурович
Міністерство охорони здоров’я України – Ємець Ілля Миколайович
Міністерство молоді – Вадим Маркович Гутцайт
Міністерство соціальної політики України – Лазебна Марина Володимирівна
Міністерство оборони України – Таран Андрій Миколайович
У фракції не визначилися з посадою глав Міненергетики, Міносвіти і Мінкультури.
- 29 лютого стало відомо, що кандидатура наступного прем’єрміністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком Президент Володимир Зеленський вирішив попрощатися.
- Раніше сьогодні в коментарі #Буквам нардепи від “Слуги народу” на умовах анонімності повідомили, що наступним прем’єрміністром України з найбільшою ймовірністю буде Денис Шмигаль.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання кадрових змін в Уряді і звіт правоохоронних органів.