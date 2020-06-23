Німецька компанія AEG докладає зусиль щодо забезпечення побутову техніку, яка об'єднує в собі сучасні технології і стильний дизайн.

Наприклад, будь-яка вбудована мікрохвильова піч AEG дозволяє використовувати спеціальні програми для приготування страв одночасно з режимом гриля. Створюйте нові смаки. не докладаючи зусиль. Ми розпитали представників компанії, які функції девайса будуть корисними для користувачів.

Контроль приготування

Вбудована мікрохвильова піч AEG оснащена інтуїтивної сенсорною панеллю. Вона швидко очищається від побутових забруднень, комфортна в управлінні і регулює всі важливі функції:

Кухонний таймер.

Автоматичне розморожування.

Вибрані режими.

Гриль і подвійний гриль.

СВЧ-випромінювання.

Блокування від дітей.

Вага продуктів.

Рівень потужності та інше.

З легкістю шукайте потрібні опції або програми, налаштовуючи їх під себе. Прилад вміє автоматично розраховувати вага продукту і потрібний час для приготування.

Чудові можливості інтеграції

Представники AEG Україна стверджують, вбудована мікрохвильова піч підійде для абсолютно будь-яких за розміром кухонь. Її установка займає набагато менше часу в порівнянні з іншими доступними на ринку пристроями. Сучасна система вентиляції дозволяє монтувати прилад де-завгодно – повітря буде циркулювати безперешкодно.

Комбінуйте девайс з іншою технікою на кухні: встановлюйте його над вбудованим духовою шафою, робочою поверхнею і так далі.

Використання двох режимів одночасно

Вбудована мікрохвильова піч AEG може одночасно виконувати дві функції. Тепер при розігріві блюд можна включити режим гриля для додавання продуктів соковитою скоринки зі збереженням ніжної текстури.

Задавайте потрібні параметри готування

Серед корисних функцій мікрохвильових печей AEG експерти відзначають можливість задавати програми для приготування страв. Пристрої здатні включати кілька режимів поспіль – ставте їжу на розмороження, а після прилад автоматично переключиться на максимальний нагрів.

Покриття Anti Finger Print

Інженери компанії подбали про те, щоб вбудована мікрохвильова піч AEG завжди залишалася бездоганною. Стильний дзеркальний дизайн більше не перешкода для сімей з маленькими дітьми. Завдяки спеціальному покриттю Anti Finger Print на поверхні не залишається видимих ​​слідів або відбитків пальців. Тепер можна забути про нескінченну полірування зовнішнього фасаду.

Режими автокухаря

Більшість моделей мікрохвильових печей AEG мають вбудовані спеціальні програми для автоматичного приготування ваших улюблених страв:

Картопля.

М’ясо.

Риба.

Піца.

Курка та інше.

Також під час готування можна збільшити час роботи обраного режиму, не перериваючи програму. Просто натисніть чотири рази поспіль кнопку “Старт”, і час приготування збільшиться на 120 секунд.

Вбудована мікрохвильова піч AEG стане незамінним помічником для тих, хто хоче поліпшити свої кулінарні здібності, не докладаючи зайвих зусиль. Вибирайте тільки кращу побутову техніку для дому.

Приємних покупок!