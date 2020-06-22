У цей день світ відзначає День підморгування кішкам і День шоколадного еклера. В Україні - День пам'яті і скорботи.

Про це повідомляють #Букви.

Уточнюється, що в цей день світ відзначає День підморгування кішкам і День шоколадного еклера. В Україні – День пам’яті і скорботи, в США святкують День цибулевих кілець, День Радлера, День здорового глузду, в Сальвадорі – День вчителя, в Хорватії – День боротьби проти фашистів, на Гаїті – День президента, в Латвії – День пам’яті героїв битви під Цесіс.

Православна церква 22 червня вшановує пам’ять святителя Кирила Олександрійського, архієпископа і преподобного Кирила Білозерського, ігумена. У народі день назвали Кирилів. Вважається, що цей день настільки жаркий, так як літо повністю вступає в свої права, що сонце може спалити врожай.

Сьогодні не можна лаятися і сваритися, а то можливі сильні пожежі. Також не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.

У цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересадки і посадки несприятливі.

Здавна існують погодні прикмети на цей день: – зоряне небо – до хорошого урожаю грибів; – грім вранці – до тривалої негоди. 22 червня іменини.

Іменини у Олександра, Кирила, Марфи, Марії, Теклі, Івана і Олексія.