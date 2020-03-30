Якщо у вас є дача, де ви звикли відпочивати всією сім'єю, то вам напевно необхідно забезпечити гаряче водопостачання для господарських потреб.

Найчастіше заміські будинки та дачі не підключені до центрального водопостачання, тому подача води здійснюється зі свердловин та колодязів за допомогою спеціальних насосних установок. А ось за підігрів води відповідають сучасні водонагрівачі, які встановлюються в будинку. Але який з безлічі нагрівачів підійде саме для дачі?

Є дві основні різновиди нагрівачів води – накопичувальні, або простіше кажучи бойлери, і проточні. Незважаючи на більш компактні габарити проточніков, вони можуть працювати тільки з дуже потужною електропроводкою. Тому якщо ваш заміський котедж не може похвалитися досконалою сучасної проводкою, увагу варто звернути на універсальні накопичувальні водонагрівачі. Перейшовши за посиланням aersun.com.ua/97-bojlery-vodonagrevateli-nakopitelnye ви знайдете великий асортимент бойлерів за доступною ціною, які забезпечать вас гарячою водою на дачі. Вже зараз ви можете замовити і купити підходящий нагрівач води зовсім недорого з доставкою по всій Україні.

Проточний або накопичувальний – який нагрівач вибрати для дачі?

Електричний бойлер має низку переваг для установки на дачі:

Внутрішній ємнісний резервуар виступає в якості акумулятора води, постійно зберігаючи усередині певний обсяг підігрітою рідини. При недостатній продуктивності дачного водопостачання через будь-яких складнощів або недоліків системи подачі води зі свердловини або колодязя, такий електробойлер зможе легко впоратися з піковим витратою води;

Бойлер дає можливість індивідуально програмувати нагрів води на той час, в яке вона найчастіше необхідна – наприклад, для ранкового або вечірнього душа. Це допоможе істотно знизити витрати на електроенергію;

Якщо встановити бойлер у ванній кімнаті вище, то він зможе виступати в якості пристрою, що створює додатковий натиск навіть при відсутності насоса або відсутності центрального водопостачання.

Досить великі габарити ємнісних нагрівачів не настільки важливі для дачі, тому можна без проблем встановити такий бойлер на кухню, у ванній, в санвузлі або навіть в котельному приміщенні. Накопичувальний водонагрівач – це найбільш економічний, універсальний і безпроблемний вибір для вашої дачі або заміського будинку, де необхідно забезпечити цілодобовий доступ до гарячої води.