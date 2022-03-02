Відповідний діалог опублікований The Guardian на YouTube.

Каленюк сказала Джонсону на пресконференції у Варшаві після переговорів зі своїм польським колегою, що вона з Києва, і останніми днями переїхала через кордон з Польщею.

Українські жінки та українські діти в глибокому страху через бомби та ракети, які летять з неба. Український народ відчайдушно вимагає права захищати наше небо, ми просимо заборонити польоти”, – сказала вона.

Вона запитала, яка альтернатива забороненої для польотів зони? За її словами, НАТО не хоче захищатися, тому що НАТО боїться третьої світової війни, але вона вже почалася, і українські діти зазнають удару.

Ви говорите про додаткові санкції, прем’єр-міністре, але Роман Абрамович не під санкціями, він у Лондоні, його діти не в обстрілах, його діти там у Лондоні”, – акцентувала вона.

Джонсон відповів: “Я просто хочу сказати, що я чітко усвідомлюю, що ми як уряд Великої Британії можемо зробити недостатньо, щоб допомогти так, як ви хочете. Я повинен бути чесним щодо цього. Коли ви говорите про заборонену для польотів зону, на жаль, це означає, що Велика Британія буде брати участь у збиванні російських літаків, буде брати участь у прямих боях з Росією. Це не те, що ми можемо зробити”.

За його словами, Велика Британія була однією з перших, хто “затягнув економічну петлю” навколо режиму Путіна. Лише Путін і Путін” несе відповідальність за страждання українського народу.

Джонсон зазнає наростального тиску через повільність Великої Британії щодо введення санкцій проти олігархів, близьких до Путіна, при цьому єдині поки що заморожування активів і заборони на поїздки були спрямовані на Геннадія Тимченка, шостого найбагатшого олігарха Росії, та Бориса та Ігоря Ротенбергів.

Зрозуміло, що для [платіжної системи] SWIFT потрібно зробити ще більше, ми можемо посилити роботу щодо SWIFT, хоча це вже мало драматичний ефект, я думаю, що нам потрібно йти далі”, – сказав він.

Він додав, що може бути більше “розриву спортивних зв’язків” і “розправлення з мільярдерами, пов’язаними з Володимиром Путіним”.