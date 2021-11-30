Про це повідомило міністерство #Буквам.

За даними ВООЗ, одна година куріння кальяну еквівалентна приблизно 100 викуреним сигаретам.

Результати опитування ESPAD2019 показали, що майже 32,2% молодих людей віком від 14–17 років мають цей досвід. При цьому молоді люди пояснюють свій вибір тим, що куріння кальяну допомагає їм розслабитися та не має такого шкідливого впливу на організм.

Закон України №2899 обмежує реалізацію (продаж) та вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

При вдиханні диму в процесі куріння кальяну в організм людини потрапляють значно вищі рівні монооксиду вуглецю (чадного газу), що призводить до проблем із серцево-судинною системою, кисневого голодування тканин організму з можливим настанням запаморочення тощо.

У людей, які курять кальян, вищі ризики заразитись інфекційними хворобами: туберкульозом, герпесом, гепатитом. Від передачі цих захворювань не рятує змінний мундштук, оскільки основні збудники інфекцій потрапляють у частини кальяну, які не піддаються спеціальній хімічній та термічній обробці після використання, а також навряд чи стерилізуються у громадських закладах після кожного сеансу куріння.

Кальянний дим підвищує ризики розвитку раку легень, респіраторних хвороб, захворювань ротової порожнини. У вагітних підвищуються ризики передчасних пологів.

При курінні кальяну у повітря виділяються різноманітні хімічні речовини: поліциклічні ароматичні вуглеводні, що є канцерогенами, чадний газ, тверді часточки, що можуть становити серйозні загрози для людей навколо, які їх вдихають. Тому навіть перебувати у приміщенні, де курять кальян, небезпечно.

Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до артеріальної жорсткості. За даними, опублікованими у The American Journal of Cardiology, навіть одна “сесія” куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск.

Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що і в сигаретах.