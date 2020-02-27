Каліфорнійцю з підозрою на коронавірус Covid-19 довелося чекати кілька днів, щоб пройти тестування.

Про це пише американське видання The New York Times.

Причиною затримки тестування на вірус стали обмежувальні федеральні критерії, хоча медики наполягали на негайних аналізах.

Пацієнт, чий результат виявився позитивним, міг бути першим, хто заразився у результаті поширення інфекції в США, повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань.

Та федеральне агентство, яке проводить тестування, змогло провести його тільки кілька днів по тому, а все через те, що даний випадок “не відповідав вузьким критеріям агентства”.

Варто зазначити, що пацієнта вирішили перевести до іншої лікарні в Північній Каліфорнії. Його перевозили вже підключеним до апарату штучної вентиляції легенів.

Президент США Дональд Трамп призначив Майка Пенса, віце-президента країни, відповідальним за проведення профілактичних заходів для стримування коронавірусу.

На даний момент в США повідомляють про 60 випадків зараження коронавірусом.