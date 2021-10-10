Про це повідомляє міжнародне інформагентство Associated Press.

Зазначається, що нововведення є перемогою для захисників ЛГБТ, які стверджують, що рожеві та блакитні відтінки з точки зору маркетингової стратегії змушують дітей відповідати гендерним стереотипам.

Новий закон, підписаний губернатором-демократом Гевіном Ньюсомом, не забороняє традиційні секції для хлопчиків й дівчаток в супермаркетах. Замість цього в ньому йдеться про те, що великі магазини також повинні мати гендерно-нейтральний розділ для відображення “розумного вибору” товарів “незалежно від того, чи вони традиційно продавалися для дівчаток або для хлопчиків”.

Водночас документ стосується тільки дитячих іграшок і товарів для догляду за дітьми, які включають засоби гігієни та засоби для прорізування зубів. Дитячий одяг не підпадає під дію нових правил.