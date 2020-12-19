Каліфорнія зіткнулася з безпрецедентною хвилею COVID-19: чому це сталося

Починаючи зі свята Дня Подяки, Каліфорнія зіткнулася з безпрецедентною хвилею зараження COVID-19 в Сполучених Штатах, що призвело до постійних щоденних рекордних максимумів ушпиталення і смертей.

Про це пише CNN.

Кількість ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії Каліфорнії зменшилася до лікарень, які з усіх сил намагаються впоратися з навантаженням на ресурси й персонал.

“Ми переживаємо вибуховий і дуже смертоносний сплеск”, – сказала директорка відділу охорони здоров’я округу Лос-Анджелес лікарка Барбара Феррер.

Влада штату й місцева влада продовжують запроваджувати протоколи ізоляції та карантину для жителів і відвідувачів, навіть попри те, що впровадження вакцини Pfizer вселяє надію. Хоча, можливо, ще занадто рано говорити про це через тривалий інкубаційний період вірусу, агресивні карантинні заходи, вжиті в усій Каліфорнії два тижні тому, ще не сповільнили поширення.

Каліфорнія, найбільш густонаселений штат США, через зрозумілі причини буде лідером у такій категорії, як загальне число випадків зараження коронавірусом, що відчувається по всій країні. Однак особливу тривогу спричиняє величезна кількість хворих жителів і швидкість їхнього зростання.

Станом на 1 листопада середнє значення за сім днів для нових щоденних випадків в Каліфорнії становило 4 183 особи. У четвер ця цифра склала 38 774.

Причинами збільшення числа випадків коронавірусу в Каліфорнії вважають втому від COVID-19, опір карантинним заходам, величезну кількість основних працівників і соціально-економічні фактори пандемії, що зачіпають бідніші сім’ї та сім’ї меншин.

Департамент громадської охорони здоров’я Каліфорнії оголосив в четвер про 379 випадків смерті від COVID-19, що є найвищим показником за один день в штаті, побивши попередній рекорд у 293 загиблих, оголошений в середу. Дані за п’ятницю також побили попередній рекорд: зареєстровано 300 смертей. Всього від коронавірусу померли понад 22 000 каліфорнійців.

Загальна кількість випадків захворювання в Каліфорнії становить понад 1,7 мільйона осіб, у четвер додався ще 52 281 новий випадок. У п’ятницю було оголошено про більш як 41 000 нових випадків.

Щоденне зростання більш ніж на 50 000 випадків є приголомшливим для штату, особливо в порівнянні з іншими спалахами по всьому світу.

Навіть більш густонаселені країни, такі як Німеччина і Велика Британія, ще не досягли такого ж рівня інфікування, як Каліфорнія, не кажучи вже про всі Сполучені Штати.

Прогноз реакції системи охорони здоров’я Каліфорнії на COVID-19 погіршується. У п’ятницю понад 16 000 осіб були в лікарнях, щонайменше, 3 000 пацієнтів перебували у відділеннях інтенсивної терапії, і очікується, що найближчими днями та тижнями їх стане ще більше. Станом на четвер, в штаті залишалося менше ніж 1300 ліжок інтенсивної терапії.