Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я розробив калькулятор, який дає змогу підрахувати тривалість свого життя.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Зазначається, що калькулятор тривалості життя створений за допомогою наукових знань та досліджень. Він аналізує низку чинників, наприклад, звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття. Він показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя.

У ЦГЗ наголосили, що очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується за допомогою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.

“Те, наскільки точно розраховується цей показник, залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність. Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань”, – зазначили у ЦГЗ.

Дізнатися очікувану тривалість життя можна за посиланням – https://life-calc.phc.org.ua.

Як порахувати очікувану тривалість життя за допомогою “Калькулятора життя”?

Для того, щоб з’ясувати очікувану тривалість вашого життя, потрібно зробити кілька простих кроків:

1. Заходьте на сайт – https://life-calc.phc.org.ua

2. Заповнюйте усі пункти опитувальника, не пропускайте жоден.

3. Отримайте результат та проаналізуйте, які звички впливають на ваше довголіття.