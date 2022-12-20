Про це повідомляють #Букви.
Користувачі мереж переконані, що відвертий сексизм та порівняння не повинні існувати в сучасній українській музиці, та пояснили, що це – сумнівний рівень композиції. Водночас найбільше запитань викликали рядки: “Кулі-дебіли полетіли, бо не мали права вони на слова. Воля – це дівчина, що любить дім, тіки руским би не дала”.
Українці наголошують, що такі порівняння взагалі не мають права бути.
Водночас це обурило не лише жінок, на нелогічності у тексті акцентували також і чоловіки, зауваживши, що лірика “скотилася в прірву”.
“Ви взагалі читали текст пісні? Який сенс цієї фрази?”, “Хлопи, воля не є хвойдою, щось ви дали маху”.
Та й попри окремі зауваження, у тексті загалом складно зрозуміти сенс. Результат творчого тандему охрестили “шароварщиною”.
За словами виконавців, своїм спільним треком вони мали на меті підтримати бойовий дух захисників. Тоді як дехто зауважив, що після перемоги на пісенному конкурсі “Євробачення” музиканти отримали “кредит довіри”, котрий необхідно відпрацьовувати.
Варто зауважити, що композиція однаково не сподобалась як хейтерам, так і шанувальникам гурту.
Skofka вже відповів на шквал критики. На своїй сторінці в Intagram він закликав поглянути на пісню не так критично та прямолінійно, визнавши, що “одне невдало підібране слово” може перекреслити досить потужний посил пісні.
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