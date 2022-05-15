Про це повідомили на YouTube-каналі гурту.
Гурт присвятив кліп “хороброму українському народу, матерям, що їх захищають, дітям, всім, хто віддав своє життя за нашу свободу”. На відео зафільмували жінок, які рятують своїх дітей від війни, яку розпочала Росія.
Кліп зняли в Бородянці, Ірпені, Бучі та Гостомелі. За словами виконавців, війна має різні обличчя, але вони показали обличчя наших мам, які зберігають наші серця у ці темні часи.
“Чиясь мама вперше вийшла на зв’язок з окупованого міста. Чиясь мама – воює на фронті. Чиясь – чекає сина чи доньку з війни. Чиясь плете маскувальні сітки. Волонтерить. Працює і дбає про всю родину”, — підписали “Гендер в деталях“, які запустили флешмоб #моя_героїня.
Він полягає у тому, щоб опублікувати історію про жінку та її внесок під час війни, який може бути не тільки на полі бою. “Гендер в деталях” нагадали, що розповідати про людський вимір – важливо.
Текст історії треба супроводити з хештегом. Його ініціювали також за допомогою UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні та Internews Ukraine.
- Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- У 2022 році на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” переможцем став український гурт Kalush Orchestra. За результатами глядацьких голосувань Україна отримала 439 балів.
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.
- Після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні. Під час пресконференції після пісенного конкурсу він заявив, що озвучити цю трагедію нашої країни на сцені було значно важливішим, ніж подальша участь.
- На пісенному конкурсі “Євробачення”, яке проходило в місті Турин (Італія) гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце. Низка українських й іноземних політиків привітали їх з перемогою.
- Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.