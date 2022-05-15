Переможці "Євробачення" гурт Kalush Orchestra презентував кліп на пісню Stefania. Його знімали у Київській області, де російські військові знищили низку населених пунктів.

Про це повідомили на YouTube-каналі гурту.

Гурт присвятив кліп “хороброму українському народу, матерям, що їх захищають, дітям, всім, хто віддав своє життя за нашу свободу”. На відео зафільмували жінок, які рятують своїх дітей від війни, яку розпочала Росія.

Кліп зняли в Бородянці, Ірпені, Бучі та Гостомелі. За словами виконавців, війна має різні обличчя, але вони показали обличчя наших мам, які зберігають наші серця у ці темні часи.

“Чиясь мама вперше вийшла на зв’язок з окупованого міста. Чиясь мама – воює на фронті. Чиясь – чекає сина чи доньку з війни. Чиясь плете маскувальні сітки. Волонтерить. Працює і дбає про всю родину”, — підписали “Гендер в деталях“, які запустили флешмоб #моя_героїня.

Він полягає у тому, щоб опублікувати історію про жінку та її внесок під час війни, який може бути не тільки на полі бою. “Гендер в деталях” нагадали, що розповідати про людський вимір – важливо.

Текст історії треба супроводити з хештегом. Його ініціювали також за допомогою UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні та Internews Ukraine.