Віцепрезидентка США Камала Гарріс 1 годину та 25 хвилин виконувала функції американської лідерки, оскільки Джо Байден був під впливом медичного наркозу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байдену робили процедуру колоноскопії. Поки він був під дією наркозу, обов’язки президента США виконувала Камала Гарріс. Загалом 1 годину 25 хвилин. Протягом цього часу Гарріс працювала з Білого дому.

“Президент Джо Байден розмовляв з Камалою Гарріс сьогодні вранці приблизно об 11:35. Він був у доброму настрої та повернувся до виконання своїх обов’язків. Він залишатиметься у Волтер Ріді (клініці, – ред.), поки не завершиться медичний огляд”, – пояснила речниця Білого дому Джен Псакі.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

Псакі зазначила, що це є стандартною процедурою, визначеною конституцією США. Аналогічну процедуру було застосовано у 2002 та 2007 роках за президентства Джорджа Буша, коли він мусив пройти аналогічний медичний огляд.

До слова, це був перший випадок в історії США, коли жінці передали президентські повноваження.