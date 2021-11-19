Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Байдену робили процедуру колоноскопії. Поки він був під дією наркозу, обов’язки президента США виконувала Камала Гарріс. Загалом 1 годину 25 хвилин. Протягом цього часу Гарріс працювала з Білого дому.
“Президент Джо Байден розмовляв з Камалою Гарріс сьогодні вранці приблизно об 11:35. Він був у доброму настрої та повернувся до виконання своїх обов’язків. Він залишатиметься у Волтер Ріді (клініці, – ред.), поки не завершиться медичний огляд”, – пояснила речниця Білого дому Джен Псакі.
.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.
— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021
Псакі зазначила, що це є стандартною процедурою, визначеною конституцією США. Аналогічну процедуру було застосовано у 2002 та 2007 роках за президентства Джорджа Буша, коли він мусив пройти аналогічний медичний огляд.
До слова, це був перший випадок в історії США, коли жінці передали президентські повноваження.