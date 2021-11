Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байдену робили процедуру колоноскопії. Поки він був під дією наркозу, обов’язки президента США виконувала Камала Гарріс. Загалом 1 годину 25 хвилин. Протягом цього часу Гарріс працювала з Білого дому.

“Президент Джо Байден розмовляв з Камалою Гарріс сьогодні вранці приблизно об 11:35. Він був у доброму настрої та повернувся до виконання своїх обов’язків. Він залишатиметься у Волтер Ріді (клініці, – ред.), поки не завершиться медичний огляд”, – пояснила речниця Білого дому Джен Псакі.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021