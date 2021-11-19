Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байдену робили процедуру колоноскопії. Поки він був під дією наркозу, обов’язки президента США виконувала Камала Гарріс. Загалом 1 годину 25 хвилин. Протягом цього часу Гарріс працювала з Білого дому.

“Президент Джо Байден розмовляв з Камалою Гарріс сьогодні вранці приблизно об 11:35. Він був у доброму настрої та повернувся до виконання своїх обов’язків. Він залишатиметься у Волтер Ріді (клініці, – ред.), поки не завершиться медичний огляд”, – пояснила речниця Білого дому Джен Псакі.

Псакі зазначила, що це є стандартною процедурою, визначеною конституцією США. Аналогічну процедуру було застосовано у 2002 та 2007 роках за президентства Джорджа Буша, коли він мусив пройти аналогічний медичний огляд.

До слова, це був перший випадок в історії США, коли жінці передали президентські повноваження.

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